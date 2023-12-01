Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче

Буча и всё, что вокруг неё, Украина обозначила разногласия США и Великобритании. Итоги 4 апреля на Украине

Выясняются всё новые подробности по поводу убийств в Буче. Произошедшее в городе под Киевом показало существующие разногласия между США и Великобританией