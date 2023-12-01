Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче - 01.12.2023 Украина.ру
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Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче
Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче - 01.12.2023 Украина.ру
Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче
Лавров попросил представителей СМИ провести расследование и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года
2023-12-01T14:56
2023-12-01T14:56
новости
новости украины
сергей лавров
буча
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Вопрос о том, что случилось в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года был поднят на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что новостной сюжет был снят через два дня после того, как российские войска ушли из города.Глава российского МИДа призвал журналистов провести расследование, если они хотят правды, и затребовать имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча в начале апреля 2022 года.
https://ukraina.ru/20220404/1033688767.html
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новости, новости украины, сергей лавров, буча
Новости, Новости Украины, Сергей Лавров, Буча

Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче

14:56 01.12.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Лавров попросил представителей СМИ провести расследование и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года
Вопрос о том, что случилось в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года был поднят на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что новостной сюжет был снят через два дня после того, как российские войска ушли из города.

"Показали тела людей на центральной улице Бучи и сказали, что русские – мясники, забили мирных граждан. Потом объявили новый пакет санкций. Ситуация в Буче была одним из предлогов, под которым украинцы отказались подписывать договоренность о прекращении боевых действий. Я с тех пор на пресс-конференциях, на заседаниях совета безопасности обращаюсь к генеральному секретарю ООН и прошу только об одном: прошло 1,5 года, никто не расследует, никто никому не рассказывает, можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина", – рассказал Лавров.

Глава российского МИДа призвал журналистов провести расследование, если они хотят правды, и затребовать имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча в начале апреля 2022 года.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля 2022, 19:08
Буча и всё, что вокруг неё, Украина обозначила разногласия США и Великобритании. Итоги 4 апреля на УкраинеВыясняются всё новые подробности по поводу убийств в Буче. Произошедшее в городе под Киевом показало существующие разногласия между США и Великобританией
 
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