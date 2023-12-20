Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times - 20.12.2023 Украина.ру
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Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times
Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times - 20.12.2023 Украина.ру
Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times
Украина может только угрожать дронами и ракетами, чтобы получить возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году. Об этом 20 декабря сообщила газета New York Times
2023-12-20T14:43
2023-12-20T14:58
переговоры
украина
дроны
новости
наступление
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Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. Эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом, пишут журналисты.Некоторые лица из американских военных кругов рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году.На днях в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
https://ukraina.ru/20231208/1051860896.html
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переговоры, украина, дроны, новости, наступление
переговоры, Украина, дроны, Новости, наступление

Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times

14:43 20.12.2023 (обновлено: 14:58 20.12.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : president.gov.ua
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Украина может только угрожать дронами и ракетами, чтобы получить возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году. Об этом 20 декабря сообщила газета New York Times
Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. Эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом, пишут журналисты.
Некоторые лица из американских военных кругов рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году.

"Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в концу следующего года или в 2025 году", - пишет газета.

На днях в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 14:14
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях КиеваПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева, абсолютно нереалистична, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
 
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