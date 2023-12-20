https://ukraina.ru/20231220/1052272682.html

Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times

Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times - 20.12.2023 Украина.ру

Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times

Украина может только угрожать дронами и ракетами, чтобы получить возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году. Об этом 20 декабря сообщила газета New York Times

2023-12-20T14:43

2023-12-20T14:43

2023-12-20T14:58

переговоры

украина

дроны

новости

наступление

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Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. Эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом, пишут журналисты.Некоторые лица из американских военных кругов рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году.На днях в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.

https://ukraina.ru/20231208/1051860896.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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переговоры, украина, дроны, новости, наступление