Киев может только угрожать дронами ради шанса на переговоры с Москвой - New York Times
14:43 20.12.2023 (обновлено: 14:58 20.12.2023)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Украина может только угрожать дронами и ракетами, чтобы получить возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году. Об этом 20 декабря сообщила газета New York Times
Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. Эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом, пишут журналисты.
Некоторые лица из американских военных кругов рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году.
"Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в концу следующего года или в 2025 году", - пишет газета.
На днях в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.