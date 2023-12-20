https://ukraina.ru/20231220/1052268184.html

Полная несамостоятельность Зеленского, атаки, проблемы со связью. Главное на Украине на 13:00 20 декабря

Полная несамостоятельность Зеленского, атаки, проблемы со связью. Главное на Украине на 13:00 20 декабря - 20.12.2023 Украина.ру

Полная несамостоятельность Зеленского, атаки, проблемы со связью. Главное на Украине на 13:00 20 декабря

Украина.ру, 20.12.2023

2023-12-20T13:00

2023-12-20T13:00

2023-12-20T13:54

атака

хроники

эксклюзив

спецоперация

граница

всу

обстрелы

удары

украина

владимир зеленский

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Российские политики объяснили неготовность Зеленского к мирным переговорам. ВСУ пытаются атаковать территории РФ и устраивают провокации на белорусской границе. В работе одного из крупнейших украинских операторов связи произошел новый сбой.Накануне во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.Депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в среду назвал неготовность Зеленского к переговорам ожидаемой, так как он полностью зависит от «воли западных хозяев».«Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах», — отметил Белик.По его словам, Зеленский сегодня является правителем без территорий.Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков подтвердил, что нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией является отговорками, на самом деле им движет страх лишиться западной поддержки и денег.«Все это отговорки и несерьезные аргументы. Зеленский боится прекращения военного конфликта и возвращения мира на Украину. Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег», — сказал Цеков.По его мнению, Зеленскому стоит не дурачить украинский народ словами об актуальности тех или иных переговоров, а сказать начистоту истинную причину своих заявлений.«Зеленский понимает, что может лишиться хорошего источника заработка на военном конфликте, а судьба и чаяния украинского народа и тем более национальные интересы самой Украины его волнуют в последнюю очередь», — подчеркнул сенатор.При этом глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что в кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину.«В открытую на заседаниях ФСОБ западные делегации, разумеется, не показывают каких-либо изменений в риторике. Они твердят, что будут поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется". Но в кулуарах мы получаем все больше комментариев о том, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину», — сказал Гаврилов.Дипломат добавил, что уже весь мир смог убедиться в том, что российская экономика выстояла перед лицом "адских санкций" Запада."Наращиваются мощности в области военной промышленности. Российский народ не дрогнул перед лицом информационной агрессии Запада, хотя еще в начале 2022 года США грозились нам такими рестрикциями, которые "больно ударят" по населению страны. Здесь, в международной организации в сердце Европы, все это хорошо видят и понимают", - заверил он.По его словам, финансирование военной поддержки Киева англосаксонскими кураторами будет угасать.Дипломат напомнил, что динамика поставок оружия на Украину в течение 2023 года менялась. По его словам, помимо прочего, на нее влияли успешная демилитаризация принадлежащих вооруженным силам Украины складов натовского оружия и боеприпасов, а также распространяемые Минобороны России кадры горящих "Леопардов" и "Брэдли" на полях сражений."Достаточно сказать, что сейчас Конгресс США ушел на рождественские каникулы без согласования военной поддержки Украине. Поэтому в перспективе финансирование "украинского проекта" англосаксонских кураторов, судя по всему, будет угасать. А без американского доллара коллапс ВСУ неминуем", - сказал Гаврилов.Атаки и провалы ВСУУкраинские войска с начала суток выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три - кассетного типа. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.В 4.00 и 8.20 было выпущено по три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка.В результате ракетного обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - мужчина 1952 года рождения.Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинская сторона на белорусской границе проводит спланированные и спонтанные провокации."На южных рубежах украинской стороной продолжается установка фортификационного оборудования, а также минирование своей территории. При этом проводятся спланированные и спонтанные провокации, сопряженные с уничтожением и порчей белорусских объектов пограничной инфраструктуры, оскорблением и оказанием психологического давления на белорусских пограничников", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".По его словам, в целом практически ежедневно органы пограничной службы Белоруссии фиксируют различного рода провокации, исходящие от стран-соседей. В частности, он отметил преднамеренные залеты беспилотных летательных аппаратов на белорусскую территорию."В последнее время активизировались инциденты с пересечением польскими вертолетами воздушной границы. В сентябре они дважды залетали на территорию Беларуси на глубину до двух километров", - указал он.При этом на территории Украины звучит воздушная тревога. По данным официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 10:22 по местному времени (11:22 мск) в Днепропетровской области. Чуть позже в красной зоне оказались Кировоградская и Харьковская области.Также тревога объявлена на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.СМИ пишут о мощных взрывах прогремевших в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности не приводятся.Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале отметил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Проблемы со связьюУкраинский сотовый оператор "Киевстар" снова испытывает перебои в работе.СМИ писали, что не функционирует приложение, отсутствует связь, однако мобильный интернет пока работает. Кроме того, пользователи испытывают проблемы с заходом на сайт оператора.Позже компания "Киевстар" уточнила, что проблемы со связью наблюдаются на западе и юге страны."Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства", - указала компания.Причину возникших сбоев в "Киевстаре" не пояснили. Однако позже сослались на хакерскую атаку.Предыдущий масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - "Приватбанка" и "Ощадбанка", также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. На восстановление работы оператора ушло более трех дней, при этом компания признает, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи. По информации "Киевстара", 12 декабря цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново.

https://ukraina.ru/20231220/1052259683.html

https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

атака, хроники, эксклюзив, спецоперация, граница, всу, обстрелы, удары, украина, владимир зеленский, переговоры, связь, мобильная связь, неполадки, хакер