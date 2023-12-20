На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ - 20.12.2023 Украина.ру
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На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ
На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ - 20.12.2023 Украина.ру
На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ
Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов, передает 20 декабря РИА Новости
2023-12-20T09:21
2023-12-20T09:31
мобилизация
подростки
новости
владимир зеленский
украина
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"К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - возмутился Кастюкевич.По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом.Кастюкевич назвал эту историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. На днях депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что этого не произойдет, но допустил снижение мобилизационного возраста.
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мобилизация, подростки, новости, владимир зеленский, украина
мобилизация, подростки, Новости, Владимир Зеленский, Украина

На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ

09:21 20.12.2023 (обновлено: 09:31 20.12.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов, передает 20 декабря РИА Новости
"К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - возмутился Кастюкевич.
По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.
Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом.
"А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт", - сказал сенатор.
Кастюкевич назвал эту историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
На днях депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что этого не произойдет, но допустил снижение мобилизационного возраста.
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мобилизацияподросткиНовостиВладимир ЗеленскийУкраина
 
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