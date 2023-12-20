https://ukraina.ru/20231220/1052262631.html

На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ

На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ - 20.12.2023 Украина.ру

На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ

Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов, передает 20 декабря РИА Новости

2023-12-20T09:21

2023-12-20T09:21

2023-12-20T09:31

мобилизация

подростки

новости

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_860345e198eca82e0d67be1b3a2225c6.jpg.webp

"К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - возмутился Кастюкевич.По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом.Кастюкевич назвал эту историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. На днях депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что этого не произойдет, но допустил снижение мобилизационного возраста.

https://ukraina.ru/20231220/1052259683.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, подростки, новости, владимир зеленский, украина