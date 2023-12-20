https://ukraina.ru/20231220/1052259683.html

Призывы о мобилизации депутатов, взрывы, конец сопротивлению. Главное на Украине на утро 20 декабря

Призывы о мобилизации депутатов, взрывы, конец сопротивлению. Главное на Украине на утро 20 декабря - 20.12.2023 Украина.ру

Призывы о мобилизации депутатов, взрывы, конец сопротивлению. Главное на Украине на утро 20 декабря

Украина.ру, 20.12.2023

2023-12-20T09:00

2023-12-20T09:00

2023-12-20T09:14

хроники

эксклюзив

спецоперация

евгений балицкий

танки

вс рф

всу

атака

удары

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_4f69fdc304b3bdabd585e046ecfd37fd.jpg

Минобороны Украины признало нарушения со стороны сотрудников военкоматов, Зеленского попросили отправлять на фронт депутатов. ВСУ пытаются атаковать, на территории Украины звучат взрывы. ВС РФ уничтожают националистов и технику, а Балицкий анонсирует окончание военного сопротивления КиеваНа сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с призывом мобилизовать украинских депутатов и чиновников."Существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В частности, народные депутаты Украины, которые являются военнообязанными и забронированы на период мобилизации и военного положения за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", - говорится в тексте петиции.По мнению автора, это нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины.Документ был зарегистрирован 19 декабря.Ранее такую же петицию регистрировал депутат украинского парламента Александр Дубинский. В начале декабря она набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В конце августа Дубинский зарегистрировал в Раде законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.Газета Wall Street Journal обратила внимание на то, что система призыва на Украине не обеспечивает проведение эффективной мобилизации.Из-за коррупции и исключений для ряда категорий граждан непропорционально большая доля призывников приходится на мужчин средних лет из деревень и маленьких городов. В то же время издание указывает на большое количество историй о стычках между призывниками и сотрудниками военкоматов на Украине.В украинском Минобороны признали нарушения.Зеленский накануне на пресс-конференции впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.Президент также обратил внимание, что никто не знает, когда завершится вооруженный конфликт между РФ и Украиной.По его мнению, в стране должен быть разработан комплексный план, предусматривающий не только мобилизацию, но и ротацию военных, которые уже два года принимают участие в боевых действиях.Атаки ВСУ и взрывы на УкраинеЗа минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.В ночь на среду ВСУ за 20 минут выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - указали в представительстве.Чуть раньше, в 23.30, ВСУ уже обстреливали территорию Донецка тремя "натовскими" снарядами.Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, националисты также обстреляли село Вязовое.Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны, добавил губернатор.Кроме того, Вооруженные силы Украины повредили около 20 объектов связи в населенных пунктах 15-километровой зоны Херсонской области.Министр цифрового развития и массовых коммуникаций региона Никита Бородин отметил, что украинские военные целенаправленными обстрелами добились "эффекта гирлянды", когда ударили по узловому объекту связи, а выключились связанные с ними базовые станции."Последние три месяца украинская сторона активно обстреливает объекты связи. У нас повреждено порядка 20 объектов в 15-километровой зоне. Относительно этих населенных пунктов это достаточно большой ущерб, повреждены узловые объекты связи", - сказал Бородин.Среди районов, в которых разрушены объекты мобильной связи и телерадиовещания, он назвал Алёшкинский, Голопристанский и Горностаевский муниципальные округа, а также Новокаховский городской округ.Бородин пояснил, что обеспечить населенные пункты этих округов связью, устранив повреждения, не получается из-за того, что ремонтные бригады подвергаются обстрелам с украинской стороны, некоторые из сотрудников были ранены."Более или менее устойчивая связь в 15-километровой зоне - это агломерация Каховка, Новая Каховка, Таврийск", - добавил министр, уточнив, что все крупные населенные пункты и основные участки трасс покрыты стабильной связью.В 15-километровую зону входят населенные пункты Алёшкинского, Великолепетихинского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского муниципальных и Новокаховского городского округов на левом берегу Днепра. Они находятся на расстоянии до 15 км от реки и считаются прифронтовыми.При этом в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в 7.06 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Через несколько минут ее объявили в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной Украине части Запорожской области.Также на территории страны звучат взрывы.В том числе, украинские СМИ информируют о взрывах в Кировограде (украинское название - Кропивницкий).Мощные взрывы раздавались ночью в подконтрольном Киеву городе Херсоне во время воздушной тревоги. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют.Серию взрывов зафиксировали в Харькове.Также ночью раздавались взрывы в Киевской области Украины, там сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Киевская областная военная администрация.Ранее о взрывах и работе ПВО недалеко от окраин Киева сообщала городская администрация.Успехи ВС РФРоссийским танкистам удалось уничтожить Т-64 Вооруженных сил Украины на Купянском направлении."Танк Т-64 противника на данном направлении выкатывался для стрельбы прямой наводкой с главенствующей высоты", - указали в Минобороны РФ.По словам командира танка Т-80 с позывным Быстрый, советские танки Т-64 широко используется боевиками ВСУ на Купянском направлении."Вооружение иностранного производства противник пытается беречь. Да и в такие зимы советская техника лучше ходит", - рассказал командир.На этом же направлении расчеты гаубиц Д-30 западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные командные пункты и живую силу ВСУ.В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения спецоперации. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Боевая работа чаще всего ведется 122-мм осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.Также в военном ведомстве отметили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники. Высокая точность орудий позволяет уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления украинских войск.Подразделение разведчиков ЗВО уничтожило три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на Купянском направлении."В ходе выполнения боевых задач военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили три бронеавтомобиля, используемые боевиками ВСУ для перевозки личного состава" - сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что данные о перемещении вооруженных групп ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. Получив координаты целей, разведчики ЗВО использовали для выполнения задачи квадроциклы с установленными на них комплексами "Корнет". Как объяснили в МО РФ, квадроциклы позволяют бойцам преодолевать пересеченную местность и вести огонь из-за естественных укрытий."Мы – глаза и уши войск. Выполняем свои задачи на большом удалении от наших подразделений и остаемся незаметными для противника", - сказал разведчик с позывным "Ярус".Кроме прочего, самолеты Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.Бомбардировщики применили универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 килограммов.Экипажи танков Т-80 Южной группировки войск ВС РФ уничтожили на Артемовском направлении наблюдательный пункт националистов и блиндаж, в котором укрывалось до отделения украинской пехоты."Экипажи танков Т-80 выезжают на прямую наводку и открывают огонь. В тепловизор отчетливо видно, как с расстояния около пяти километров поражаются укрепленные позиции националистов. Точным огнем прямой наводкой был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ и разрушен блиндаж, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ", - рассказали в Министерстве обороны.Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию.Также расчеты "Ланцетов" подразделений ВДВ на Херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции (РЛС) ВСУ.Уточняется, что РЛС были замаскированы, однако это не помешало их обнаружить и уничтожить.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной.По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, "не состоялась"."Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк, конечно,... но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна – закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка", - заявил Балицкий.По его словам, националистических батальонов в рядах ВСУ, которые ранее "показывали хорошую динамику боя", сегодня практически не осталось."И то, что сегодня украинская армия состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем, которые тоже не обучены толком. Очень большая проблема в украинской армии, кстати, еще с разнокалиберностью. Очень серьезная история, которую мы тоже фиксируем в разговоре с пленными. То Leopard, то Bradley - везде разная техника, везде используются разные запчасти, разная используется техника обучения", - отметил губернатор.Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск."Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги", - отметил глава Запорожской области.Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте."Ребята сегодня уверенно отбирают наши, как Владимир Высоцкий пел, крохи и пяди. Мы забираем назад по одному "опорнику" спокойно, продвигаясь вперед, переваривая основные наступательные силы противника, с такой целью, чтобы не нести максимально и уходить от потерь со своей стороны. В основном работает очень активно наша артиллерия", - рассказал он.По словам Балицкого, еще летом "противник валил огромными бригадами, шел ротами, даже батальонами на некоторых направлениях", но сейчас речь идет лишь о "штучных" подразделениях.Он заверил, что противник "выдохся" и несет большие потери, инициатива полностью на стороне РФ.Противник еще предпринимает "некоторые контратаки" со стороны Работино, "но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных", ВСУ несут "очень высокие потери".

https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html

https://ukraina.ru/20231218/1052195212.html

https://ukraina.ru/20231219/1052227497.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, евгений балицкий, танки, вс рф, всу, атака, удары, мобилизация, дроны, потери, народные депутаты, чиновник, минобороны рф