Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин - 20.12.2023 Украина.ру
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Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин - 20.12.2023 Украина.ру
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют её с Китаем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
2023-12-20T09:02
2023-12-20T09:02
новости
россия
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
михаил мишустин
дружба
русская культура
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Премьер-министр России добавил, что развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историй, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов.Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил важность успешного проведения Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах. По его мнению, необходимо более планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, михаил мишустин, дружба, русская культура
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, дружба, русская культура

Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин

09:02 20.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют её с Китаем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
"Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай. Завершились Годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры“, - заявил Мишустин.
Премьер-министр России добавил, что развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историй, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил важность успешного проведения Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах. По его мнению, необходимо более планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение.
Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.
Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
08:48
Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин Годы российско-китайской культуры укрепят фундамент дружбы народов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая
 
НовостиРоссияКитайКНР (Китай)Си ЦзиньпинМихаил Мишустиндружбарусская культура
 
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Заголовок открываемого материала
09:09Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами
09:02Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
08:48Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин
08:43"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией
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