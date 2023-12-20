https://ukraina.ru/20231220/1052259554.html
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин - 20.12.2023 Украина.ру
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют её с Китаем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
2023-12-20T09:02
2023-12-20T09:02
2023-12-20T09:02
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си цзиньпин
михаил мишустин
дружба
русская культура
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Премьер-министр России добавил, что развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историй, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов.Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил важность успешного проведения Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах. По его мнению, необходимо более планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
https://ukraina.ru/20231220/1052259432.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, михаил мишустин, дружба, русская культура
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, дружба, русская культура
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют её с Китаем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
"Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай. Завершились Годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры“, - заявил Мишустин
.
Премьер-министр России добавил, что развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историй, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил важность успешного проведения Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах. По его мнению, необходимо более планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение.
Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.
Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.