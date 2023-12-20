https://ukraina.ru/20231220/1052259554.html

Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин

Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин - 20.12.2023 Украина.ру

Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин

Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют её с Китаем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

2023-12-20T09:02

2023-12-20T09:02

2023-12-20T09:02

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кнр (китай)

си цзиньпин

михаил мишустин

дружба

русская культура

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Премьер-министр России добавил, что развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историй, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов.Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил важность успешного проведения Годов культуры Китая и России в 2024-2025 годах. По его мнению, необходимо более планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, михаил мишустин, дружба, русская культура