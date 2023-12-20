https://ukraina.ru/20231220/1052250630.html

"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту

"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту - 20.12.2023 Украина.ру

"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту

Как достойный противник морпехи ВСУ под Херсоном заслуживают уважения. Но они служат нацистскому украинскому режиму и должны быть уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-20T06:00

2023-12-20T06:00

2023-12-20T06:13

новости

морпехи

украина

днепр

плацдарм

херсонское направление

медиа

киборги

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052235979_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aef840181690ea82bbe20b2150066352.jpg.webp

История с украинскими морпехами в Крынках напоминает историю с "киборгами". Когда бойцы их заперли на третьем этаже Донецкого аэропорта, но те отказались сдаваться, рассказал политолог. Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, добавил эксперт.Но определенный эффект от Крынок киевский режим все же получит. Они будут убеждать общественность, что если бы США дали Украине ракеты и самолеты, украинские морпехи не лежали бы под Антоновским мостом, а "пили бы кофе в Крыму", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052249414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, морпехи, украина, днепр, плацдарм, херсонское направление, медиа, киборги, россия, сво, всу