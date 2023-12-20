"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту
06:00 20.12.2023 (обновлено: 06:13 20.12.2023)
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Как достойный противник морпехи ВСУ под Херсоном заслуживают уважения. Но они служат нацистскому украинскому режиму и должны быть уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
История с украинскими морпехами в Крынках напоминает историю с "киборгами". Когда бойцы их заперли на третьем этаже Донецкого аэропорта, но те отказались сдаваться, рассказал политолог.
"А они ответили: "да пошли вы, русские не сдаются". Пришлось подогнать два АГСа (автоматический станковый гранатомет) и закидать их с двух сторон. Этих "киборгов" было всего пять. Их буквально в фарш размолотило", - отметил Самойлов.
Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, добавил эксперт.
Но определенный эффект от Крынок киевский режим все же получит. Они будут убеждать общественность, что если бы США дали Украине ракеты и самолеты, украинские морпехи не лежали бы под Антоновским мостом, а "пили бы кофе в Крыму", заключил собеседник издания.
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