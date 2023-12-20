"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту - 20.12.2023 Украина.ру
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"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту
"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту - 20.12.2023 Украина.ру
"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту
Как достойный противник морпехи ВСУ под Херсоном заслуживают уважения. Но они служат нацистскому украинскому режиму и должны быть уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-20T06:00
2023-12-20T06:13
новости
морпехи
украина
днепр
плацдарм
херсонское направление
медиа
киборги
россия
сво
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История с украинскими морпехами в Крынках напоминает историю с "киборгами". Когда бойцы их заперли на третьем этаже Донецкого аэропорта, но те отказались сдаваться, рассказал политолог. Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, добавил эксперт.Но определенный эффект от Крынок киевский режим все же получит. Они будут убеждать общественность, что если бы США дали Украине ракеты и самолеты, украинские морпехи не лежали бы под Антоновским мостом, а "пили бы кофе в Крыму", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052249414.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, морпехи, украина, днепр, плацдарм, херсонское направление, медиа, киборги, россия, сво, всу
Новости, морпехи, Украина, Днепр, плацдарм, Херсонское направление, медиа, Киборги, Россия, СВО, ВСУ

"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту

06:00 20.12.2023 (обновлено: 06:13 20.12.2023)
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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Как достойный противник морпехи ВСУ под Херсоном заслуживают уважения. Но они служат нацистскому украинскому режиму и должны быть уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
История с украинскими морпехами в Крынках напоминает историю с "киборгами". Когда бойцы их заперли на третьем этаже Донецкого аэропорта, но те отказались сдаваться, рассказал политолог.
"А они ответили: "да пошли вы, русские не сдаются". Пришлось подогнать два АГСа (автоматический станковый гранатомет) и закидать их с двух сторон. Этих "киборгов" было всего пять. Их буквально в фарш размолотило", - отметил Самойлов.
Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, добавил эксперт.
Но определенный эффект от Крынок киевский режим все же получит. Они будут убеждать общественность, что если бы США дали Украине ракеты и самолеты, украинские морпехи не лежали бы под Антоновским мостом, а "пили бы кофе в Крыму", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Иван Скориков интервью
Вчера, 21:31
Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит ударЗалужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту
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