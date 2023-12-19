https://ukraina.ru/20231219/1052251745.html

Путин "русифицировал" владения двух совместных предприятий "Газпрома"

Путин "русифицировал" владения двух совместных предприятий "Газпрома" - 19.12.2023 Украина.ру

Путин "русифицировал" владения двух совместных предприятий "Газпрома"

Президент России Владимир Путин "русифицировал" владения двух совместных предприятий "Газпрома". Соответствующие указы главы государства появились на официальном портале правовых актов

2023-12-19T23:09

2023-12-19T23:09

2023-12-19T23:10

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Согласно документам предполагается создание ООО, куда будут переданы все права, активы и обязанности совместных предприятий "Газпрома" с немецкой компанией Wintershall Dea и австрийской OMV: "Севернефтегазпром", которая разрабатывает Южно-Русское месторождение, а так же "Ачимгаза" и "Ачим девелопмента", которые разрабатывают участки Уренгойского месторождения. Это значит, что на российских месторождениях больше не будет иностранного управления. Ранее ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. В Кремле назвали новые ограничения прогнозируемыми и пообещали, что страна реализует варианты обхода и таких санкций.

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новости, владимир путин, газпром, указ