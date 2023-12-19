Путин "русифицировал" владения двух совместных предприятий "Газпрома"
23:09 19.12.2023 (обновлено: 23:10 19.12.2023)
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Президент России Владимир Путин "русифицировал" владения двух совместных предприятий "Газпрома". Соответствующие указы главы государства появились на официальном портале правовых актов
Согласно документам предполагается создание ООО, куда будут переданы все права, активы и обязанности совместных предприятий "Газпрома" с немецкой компанией Wintershall Dea и австрийской OMV: "Севернефтегазпром", которая разрабатывает Южно-Русское месторождение, а так же "Ачимгаза" и "Ачим девелопмента", которые разрабатывают участки Уренгойского месторождения.
Это значит, что на российских месторождениях больше не будет иностранного управления.
"Недавний закон, закрепивший за главой государства право вводить управление в отношении имущества только набирает обороты. Ранее так же был "русифицирован" аэропорт Пулково — правительство, согласно указу президента, отняло у иностранных компаний управление воздушной гаванью", – комментирует принятие указов телеграм-канал Readovka.
Ранее ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. В Кремле назвали новые ограничения прогнозируемыми и пообещали, что страна реализует варианты обхода и таких санкций.