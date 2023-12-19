"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС - 19.12.2023 Украина.ру
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"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС
"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС - 19.12.2023 Украина.ру
"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 декабря прокомментировал журналистам двенадцатый пакет санкций Евросоюза
2023-12-19T13:44
2023-12-19T13:44
санкции
ес
россия
дмитрий песков
новости
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Он посчитал заморозку активов оборонных предприятий РФ небольшой опасностью."Потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал представитель Кремля.Санкции против российских алмазов он назвал прогнозируемыми и заверил, что страна реализует варианты их обхода.Накануне ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
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санкции, ес, россия, дмитрий песков, новости
санкции, ЕС, Россия, Дмитрий Песков, Новости

"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС

13:44 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 декабря прокомментировал журналистам двенадцатый пакет санкций Евросоюза
Он посчитал заморозку активов оборонных предприятий РФ небольшой опасностью.
"Потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал представитель Кремля.
Санкции против российских алмазов он назвал прогнозируемыми и заверил, что страна реализует варианты их обхода.

"Наверное, самым примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"... Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", - сказал Песков.

Накануне ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов.
Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
10:21
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