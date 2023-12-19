https://ukraina.ru/20231219/1052230017.html

"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС

"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС - 19.12.2023 Украина.ру

"Безумие": Песков указал на самое примечательное в новом пакете антироссийских санкций от ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 декабря прокомментировал журналистам двенадцатый пакет санкций Евросоюза

2023-12-19T13:44

2023-12-19T13:44

2023-12-19T13:44

санкции

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Он посчитал заморозку активов оборонных предприятий РФ небольшой опасностью."Потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал представитель Кремля.Санкции против российских алмазов он назвал прогнозируемыми и заверил, что страна реализует варианты их обхода.Накануне ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.

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2023

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санкции, ес, россия, дмитрий песков, новости