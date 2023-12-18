https://ukraina.ru/20231218/1052190742.html

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ - 18.12.2023 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области

2023-12-18T10:16

2023-12-18T10:16

2023-12-18T10:26

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В период с августа по декабрь 2022 года он производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ в Крыму. Кроме того, с помощью специального программного обеспечения мужчина определял координаты расположения техники и личного состава.В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.

https://ukraina.ru/20231211/1051904471.html

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фсб, крым, госизмена, новости, украина