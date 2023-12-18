ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ
10:16 18.12.2023 (обновлено: 10:26 18.12.2023)
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области
В период с августа по декабрь 2022 года он производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ в Крыму.
Кроме того, с помощью специального программного обеспечения мужчина определял координаты расположения техники и личного состава.
"Данные сведения передавал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал... помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в материале ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.