ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052190742.html
ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ
ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ - 18.12.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области
2023-12-18T10:16
2023-12-18T10:26
фсб
крым
госизмена
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d26f80e686e8cec1cab397b5b9be76c1.jpg
В период с августа по декабрь 2022 года он производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ в Крыму. Кроме того, с помощью специального программного обеспечения мужчина определял координаты расположения техники и личного состава.В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.
https://ukraina.ru/20231211/1051904471.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0454a880bfa0d9a92517bf3abf6d93eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, крым, госизмена, новости, украина
ФСБ, Крым, госизмена, Новости, Украина

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ

10:16 18.12.2023 (обновлено: 10:26 18.12.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области
В период с августа по декабрь 2022 года он производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ в Крыму.
Кроме того, с помощью специального программного обеспечения мужчина определял координаты расположения техники и личного состава.
"Данные сведения передавал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал... помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в материале ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.
ФСБ России пресекла деятельность законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб
11 декабря, 11:31
ФСБ раскрыла в Крыму крупную сеть агентов Украины, готовившую резонансные терактыРаботу агентов контролировали западные кураторы. ФСБ и следовали задержали 18 агентов Украины
 
ФСБКрымгосизменаНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Что достанется Украине от США в 2024 году и явится ли Байден на выборы президента - Васильев
10:24Сербия направит наблюдателей на выборы президента России
10:16ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ
10:04В новых регионах хотят разрешить голосовать по украинским паспортам
09:41Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times
09:33Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо
09:27К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря
09:00Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
08:54"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов
08:34Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
08:16Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
08:13Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии"
07:51"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи
07:42"Навстречу празднику". Донецк скользит в 2024-й
07:41Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска - Минобороны
07:28Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
07:14У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ
07:00Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую шваль
06:58За счет Украины. Венгерский пример взаимодействия с евробюрократией оказался заразителен
06:28Большая часть — психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе
Лента новостейМолния