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Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский

Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру

Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский

В случае победы экс-президента США и теперешнего кандидата на этот пост Дональда Трампа, политика США не изменится. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский

2023-12-19T20:13

2023-12-19T20:13

2023-12-19T20:13

новости

украина

владимир зеленский

пресс-конференция

сша

дональд трамп

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Вместе с тем, президент отметил, что будущий лидер США повлияет на ход боевых действий. США Зеленский назвал "мощной деталью" при изменении в которой "механизм может начать рассыпаться".Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, сша, дональд трамп