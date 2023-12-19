Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру
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Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский
Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру
Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский
В случае победы экс-президента США и теперешнего кандидата на этот пост Дональда Трампа, политика США не изменится. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский
2023-12-19T20:13
2023-12-19T20:13
новости
украина
владимир зеленский
пресс-конференция
сша
дональд трамп
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Вместе с тем, президент отметил, что будущий лидер США повлияет на ход боевых действий. США Зеленский назвал "мощной деталью" при изменении в которой "механизм может начать рассыпаться".Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, сша, дональд трамп
Новости, Украина, Владимир Зеленский, пресс-конференция, США, Дональд Трамп

Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский

20:13 19.12.2023
 
© скриншотВладимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
Владимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
© скриншот
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В случае победы экс-президента США и теперешнего кандидата на этот пост Дональда Трампа, политика США не изменится. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский
"Я думаю, что у него (прим. ред. – Трампа) будет точно другая политика. Не нам выбирать, а их народу (...). Не думаю, что политика США изменится... Но мы должны трезво понимать, что лидер имеет значение", – сказал Зеленский.
Вместе с тем, президент отметил, что будущий лидер США повлияет на ход боевых действий.
"Если политика следующего президента США будет более холодной к Украине, более экономной, то эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны на Украине", – добавил глава киевского режима.
США Зеленский назвал "мощной деталью" при изменении в которой "механизм может начать рассыпаться".
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийпресс-конференцияСШАДональд Трамп
 
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