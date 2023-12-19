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Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ

Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ - 19.12.2023 Украина.ру

Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал абсурдной ситуацию, когда выступления на российском телевидении угрожают другим проектам западных музыкантов. Об этом Уотерс заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"

2023-12-19T05:24

2023-12-19T05:24

2023-12-19T05:24

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"Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю всё это абсурдным", - рассказал Уотерс.Легендарный музыкант поблагодарил ведущих программы за возможность обратиться к российской аудитории и за предложение переехать в Россию."Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну. Война - это выгодное дело, они [разжигатели] работают на чью-то выгоду, пытаются кого-то обогатить, на войне наживаются огромные миллионы. Это всё ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения", - подчеркнул он.В феврале 2023 года Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что российскую операцию на Украине не считает неспровоцированной, и осуждает провокаторов."Единственный разумный путь действий сегодня - немедленное перемирие на Украине. Никаких "но", никаких "если". Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз - все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня. Конечно, это будет только начальная точка", - призвал Уотерс с трибуны ООН.

https://ukraina.ru/20230209/1043414684.html

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новости, россия, музыкант, британцы, сво, телевидение