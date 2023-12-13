https://ukraina.ru/20231213/1052083186.html

В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу

В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу - 13.12.2023 Украина.ру

В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу

Штраф в размере 3,4 тысяч гривен (около 92 долларов) предложили ввести за унижение по языковому признаку на Украине. Соответствующий законопроект, согласно которому предлагается установить административную ответственность за дискриминацию населения, зарегистрирован на сайте Верховной Рады

2023-12-13T20:34

2023-12-13T20:34

2023-12-13T20:34

новости

украина

верховная рада

законопроект

русский язык

украинский язык

языковой скандал

запрет

дискриминация

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В тексте пояснительной записки говорится, что жители Украины имеют право пользоваться любым языком в повседневной жизни и тех его сферах, которые не регулируются действующим законодательством страны. Несмотря на это, сегодня всё чаще граждане подвергаются прессингу по языковому признаку. Помимо штрафа за дискриминацию населения предлагается привлечение нарушителей к общественным работам на период от 30 до 60 часов. Инициатором законопроекта является депутат парламента от партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Александр Юрченко. Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) представил результаты опроса, согласно которому жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространённой формой ущемления прав человека в стране. Замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию "Украина.ру" рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990-х годов. По ее словам, в стране за последние 20-25 лет было настолько изменено образование, что это стало мучением для детей.

https://ukraina.ru/20230217/1043655667.html

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новости, украина, верховная рада, законопроект, русский язык, украинский язык, языковой скандал, запрет, дискриминация