https://ukraina.ru/20231218/1052206631.html

Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров

Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров - 18.12.2023 Украина.ру

Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров

Никто из западных журналистов, кроме, может быть, Такера Карлсона, не посмеет обратиться к своим правительствам и потребовать разъяснений по поводу событий в Буче. Такое убеждение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря в интервью для программы "Большая игра" на "Первом канале".

2023-12-18T17:42

2023-12-18T17:42

2023-12-18T17:42

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сергей лавров

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запад

такер карлсон

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"Я уверен, что никто из западных журналистов не посмеет обратиться в соответствующие органы западных правительств с просьбой передать список (погибших. – Ред.) Может быть Такер Карлсон может, но он уже вольный художник", - сказал Лавров.Министр иностранных дел России назвал привычкой Запада заявить о каком-то преступлении, "снять пропагандистскую пенку", а через несколько дней об этом забыть. По его словам, так было еще в 2007 году, когда в британской больнице был отравлен экс-сотрудник КГБ и ФСБ России Александр Литвиненко.Как сообщало издание Украина.ру, на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в декабре Сергей Лавров попросил представителей СМИ расследовать и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сергей лавров, буча, запад, такер карлсон