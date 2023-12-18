Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров - 18.12.2023 Украина.ру
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Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров
Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров - 18.12.2023 Украина.ру
Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров
Никто из западных журналистов, кроме, может быть, Такера Карлсона, не посмеет обратиться к своим правительствам и потребовать разъяснений по поводу событий в Буче. Такое убеждение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря в интервью для программы "Большая игра" на "Первом канале".
2023-12-18T17:42
2023-12-18T17:42
новости
сергей лавров
буча
запад
такер карлсон
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"Я уверен, что никто из западных журналистов не посмеет обратиться в соответствующие органы западных правительств с просьбой передать список (погибших. – Ред.) Может быть Такер Карлсон может, но он уже вольный художник", - сказал Лавров.Министр иностранных дел России назвал привычкой Запада заявить о каком-то преступлении, "снять пропагандистскую пенку", а через несколько дней об этом забыть. По его словам, так было еще в 2007 году, когда в британской больнице был отравлен экс-сотрудник КГБ и ФСБ России Александр Литвиненко.Как сообщало издание Украина.ру, на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в декабре Сергей Лавров попросил представителей СМИ расследовать и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года.
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Новости
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новости, сергей лавров, буча, запад, такер карлсон
Новости, Сергей Лавров, Буча, Запад, Такер Карлсон

Такер Карлсон - единственный западный журналист, который смог бы задать вопрос о Буче, заявил Лавров

17:42 18.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Никто из западных журналистов, кроме, может быть, Такера Карлсона, не посмеет обратиться к своим правительствам и потребовать разъяснений по поводу событий в Буче. Такое убеждение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря в интервью для программы "Большая игра" на "Первом канале".
"Я уверен, что никто из западных журналистов не посмеет обратиться в соответствующие органы западных правительств с просьбой передать список (погибших. – Ред.) Может быть Такер Карлсон может, но он уже вольный художник", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России назвал привычкой Запада заявить о каком-то преступлении, "снять пропагандистскую пенку", а через несколько дней об этом забыть. По его словам, так было еще в 2007 году, когда в британской больнице был отравлен экс-сотрудник КГБ и ФСБ России Александр Литвиненко.
Как сообщало издание Украина.ру, на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в декабре Сергей Лавров попросил представителей СМИ расследовать и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года.
 
НовостиСергей ЛавровБучаЗападТакер Карлсон
 
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