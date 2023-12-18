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Майдан на кончике пера. Предновогодние советы

Майдан на кончике пера. Предновогодние советы - 18.12.2023 Украина.ру

Майдан на кончике пера. Предновогодние советы

Посчастливилось некогда прослушать курс астрономии у самого Сергея Константиновича Всехсвятского. Кстати говоря, основателя некогда знаменитого Киевского планетария.

2023-12-18T03:16

2023-12-18T03:16

2023-12-18T03:16

мнения

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Так вот, именитый профессор утверждал, что астрономия как наука родилась тогда, когда ее представители научились не угадывать и предсказывать, а вычислять и высчитывать те или иные космические явления.Например, когда британец Джон Адамс, практически одновременно с французом Урбеном Леверье, математически - что называется "на кончике пера" - доказали существование невидимой глазом планеты Нептун, это было в чистом виде научное достижение, а не игра интуиции или зоркость глаза.Они доказали не только точное место расположения объекта, но и его планетарное качество. Ведь до них великий Галилей считал, что в том небесном сегменте находится не планета, а звезда.То есть расчет - это и вычисление дислокации объекта, и определение его свойств.Мечтаю, чтобы и политические дисциплины начали оправдывать свое причастие к научной сфере. То есть, чтобы всякие там собрания политологов, геополитиков, геостратегов и пр. выглядели не шабашем гадалок, мистиков, конспирологов со своими гипотетическими предположениями , а респектабельным научным коллоквиумом с точными вычислениями и доказательствами.Скажем в актуальный момент, существует бездна прогнозов по поводу локаций и свойств очередных "майданов". Называют, практически все страны. Кроме, разве что, Соединенных Штатов. Поскольку там, мол, нет американского посольства.Только вот, не ясна методологическая база подобных предсказаний. Поскольку в кучу сваливают любые поводы и умозрительные предпосылки - от, скажем, архаичных способов госрегуляции белорусского Батьки до территориальных потерь армянского Пашиняна, от бессовщины нового аргентинского президента до "муниципальной революции" в Турции…На деле же "майданы" как и сумрачные небесные тела, тоже просчитываются математически. Они возникают строго в определенных точках планеты.И имеют строго заданные свойства в зависимости от исторического момента, условий и возможностей модераторов.Итак, локация. До позапрошлого года все главные тренды мирового влияния распределись по несущей мировой геополитической оси Запад - Восток. Где последний, в силу многих причин, в основном ассоциировался с русским миром. Соответственно, вдоль этой оси и складывалась глобальная базовая логистика - политическая, ресурсная, энергетическая.До девяносто первого, эта ось напоминала качающееся коромысло - то одна сторона перевешивала, то другая.После распада Союза, коромысло превратилось в наклонную в сторону Запада плоскость, по которой все ништяки скатывались строго в одну лузу. Дело в том, что Запад уже был оформлен в некую цивилизационную сообщность, а соборность РФ только зачиналась.Воскрешение России сначала как влиятельной державы, а потом и цивилизации, ее первые робкие попытки восстановить равновесие сил и поставило перед Западом задачу изоляции ее на данном треке. Дело все в том, что цивилизации потенциально равновесны. Куда легче конфронтировать с пред или недоцивилизацией. Даже перезревшая цивилизация имеет преимущества перед недозревшей.Самым масштабным подобным инструментом этой задачи и стала Украина. Именно она должна была разорвать уже сложившиеся и только складывающиеся связи Европы и России. Ведь последняя не только поставляла свои, к примеру, энергоресурсы, но и сопутствующее влияние, культурные и мировозренческие нарративы. В том же природном газе растворяется немыслимое количество цивилизационных закладок.А получала РФ за свои, типа, сырьевые поставки не только деньги, но новые технологии, стандарты жизни и прочие социальные и культурные компетенции.Запад, при кажущемся единстве, глубоко не однороден. Экономическое усиление Европы стало тревожить ее главного заокеанского партнера. А смысловое и репутационное усиление России - просто смертельно напугало - вдруг ось опять примет горизонтальное положение.Тема расчленения, уничтожения России возникла позже. Сначала речь шла о прибыли и доминировании. Потом по ходу вспомнили и пресловутую формулу Бжезинского о том, что Россия, якобы, без Украины обречена.Вот для этих целей и была разработана технология "майданов" как новой, точнее пост-модерной, формы госпереворотов. То есть вне военных способов обеспечивания доминанты одной стороны.Сейчас не буду вдаваться в детали того, почему, вдруг, нарушилось тридцатилетние статус-кво на упомянутой оси. Упомяну коротко явные ошибки "западного плеча": ложная концепция постиндустриального общества; доминирование экологии над политикой; и почти такое же доминирование геополитиких иллюзий над актуальной экономической выгодой…С другой стороны - "восточное плечо", особенно на русском отрезке, так же трансформировалось: неожиданно возникли признаки новой цивилизации - от осознания собственной миссии до появления собственного лидера. Но всё это тема отдельного разговора.Пока отмечу, что убрать лишний вес с восточного плеча сначала попытались методом его укорота. Расширение НАТО и было попыткой загнать Россию на самый конец геополитический оси. Не получилось. Тогда остался "майдан".Упомянутая Украина стала самым масштабным и успешным западным, точнее американским, проектом по блокированию российского влияния. Вернее, она решала для проседающего гегемона сразу две задачи - радикальное ослабление РФ и оптимальное ослабление ЕС.То есть, Украина - "страна, которую не жалко", идеально подходила по своей локации для поставленной задачи сохранения гегемонии последнего мирового надзирателя. Отсюда вся страсть и даже неистовость Штатов в организации киевского "майдана". Вот уж действительно: география - это судьба!Теперь несколько слов о природе, качестве "майданов". Этот механизм блокировки конкурентного влияния может иметь как своего рода позитивное, так и сугубо негативное содержание.Самым впечатляющим примером "позитивного майдана" был Западный Берлин. Тогда от растущего влияния Восточного блока стран Варшавского договора решили отгородиться локацией высоких стандартов жизни. Дороговато было, но результативно.Киевский же майдан стал диаметральным примером - способом отгородиться не "валом" благосостояния и порядка, а "ямой" хаоса и беспредела. Он стал культурным провалом. Или смысловой "черной дырой", как сейчас называют эту страну в Европе. Почти столь же эффективно, но на порядки дешевле.Проблема только в том, что любой "негативный майдан" всегда заканчивается войной. Да еще организаторам этих госпереворотов - а любой майдан это всегда госпереворот - стоит помнить, что у России колоссальный опыт ямачного ремонта своих цивилизационных путей…Когда геополитическая ось стала со скрипом проворачиваться и судьбоопределяющим треком оказался вектор Север-Юг, когда Россия уже практически обрела большинство свойств и признаков цивилизации, у ее оппонентов и недругов возникла проблема поиска новых локаций купирование ее влияния.Да, военную майданную фазу на Украине, Штаты и пока еще их европейские и иные союзники, будут поддерживать до предела. Предела возможностей своей логистики и украинской софистики. Плюс, вероятны подкрепляющие реплики майданов у сомневающихся союзников, типа Словакии. Или у кандидатов в союзники, типа Сербии.Но это уже уходящий тренд. Главный - перемещается на новую несущую ось.Как Украина стала геополитическим рвом на старом векторе, так Центральную Азию попробуют превратить в аналог на новом.Достаточно посмотреть, в каких странах этого субрегиона наибольшая концентрация новых транзитов. Это Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. Именно здесь, дряхлеющий, но еще вполне дееспособный гегемон и станет искать "слабое звено". Кстати говоря, последние визиты сюда американских "стратегов" - это как раз зондаж и рекогносцировка театра будущих логистических диверсий .Афганистан стал для американцев поучительной историей. Нельзя создать собственный проект в стране, которую ты не понимаешь абсолютно, категорически, совсем. Где коррупция зашкаливает, а нищета привычна; где стандартные стимулы и проверенные соблазны не работают; где дети умеют воевать, а старики не боятся умирать; где избыточна воинственная племенная пассионарность… В общем, читайте подзабытого Фридриха Энгельса.Другое дело довольно вестернезированные страны Центральной Азии. Там почти все понятно, привычно, наглядно. Там иные кандидаты в президенты изображаются на фоне Капитолия. Там интернет и Голливуд.Соответственно, можно биться об заклад, что во-первых, новая локация будет именно здесь, а не в глухих геополитических тупиках, типа Закавказья.Во-вторых, можно констатировать, что это будут майданы "ямочного" типа как зоны хаоса или "черные дыры". В западном мире уже не осталось ни средств, ни времени на создание редутов благополучия. Выкопать яму всегда легче, чем возвести курган. "Взорвать" мозги или взорвать газопровод всегда легче, чем поднять порог качества жизни…Есть у Габриэля Гарсиа Маркеса притча " История одной смерти, о которой знали заранее". Там весь город знает, как и когда убьют одну персону. Но сделать ничего нельзя - сила объективных обстоятельств перевешивает любые субъективные попытки этому воспрепятствовать.Так и в геополитике. Довелось предупреждать украинского президента Януковича о вероятном майдане-госперевороте. Довелось говорить и с самим Шредером об угрозе Северным потокам. Бесполезно. Геополитические обстоятельства!В Центральной Азии будет трясти. Особенно после нормализации, пусть и случайной, отношений Турции и Ирана. После оптимизации, пусть и частичной, власти в Монголии. После капсулизации, пусть и вынужденной, Закавказья…- После все этого, радикальную диверсию, попытку убийства новой планетарной логистики стоит ожидать лишь в этой локации.С наступающим!

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_448:0:900:452_100x100_80_0_0_d4d07809f182cae1a5aea5e0446edf77.jpg

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