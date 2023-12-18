"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов - 18.12.2023 Украина.ру
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"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов
"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов - 18.12.2023 Украина.ру
"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов
Массовое применение противником кассетных боеприпасов не остановило российскую армию, но значительно затруднило ее работу. Офицерам приходится придумывать новые способы, чтобы защитить от кассетников личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-18T05:30
2023-12-18T05:30
новости
херсонское направление
россия
украина
всу
вс рф
кассетные боеприпасы
минирование
плацдарм
логистика
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Наибольших "успехов" в применении кассетных боеприпасов ВСУ добились на Херсонском направлении. Они бьют по нашему берегу, а также осуществляют дистанционное минирование немецкими кассетами, рассказал блогер.У немецких кассетников есть электромагнитный детонатор. Они взрываются не только при приближении российской техники, но и при включенном смартфоне, добавил он.ВС РФ приходится придумывать новые способы, чтобы защитить от кассетников личный состав. Сами бойцы просят распространить информацию о том, какие типы кассетных боеприпасов используют ВСУ. Чтобы все были предельно внимательны и осторожны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, херсонское направление, россия, украина, всу, вс рф, кассетные боеприпасы, минирование, плацдарм, логистика, раненые, берег, днепр
Новости, Херсонское направление, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, кассетные боеприпасы, минирование, плацдарм, логистика, раненые, берег, Днепр

"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов

05:30 18.12.2023
 
© Фото : Министерство обороны Украинывсу диверсант мина растяжка минирование
всу диверсант мина растяжка минирование - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать в
Массовое применение противником кассетных боеприпасов не остановило российскую армию, но значительно затруднило ее работу. Офицерам приходится придумывать новые способы, чтобы защитить от кассетников личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Наибольших "успехов" в применении кассетных боеприпасов ВСУ добились на Херсонском направлении. Они бьют по нашему берегу, а также осуществляют дистанционное минирование немецкими кассетами, рассказал блогер.
У немецких кассетников есть электромагнитный детонатор. Они взрываются не только при приближении российской техники, но и при включенном смартфоне, добавил он.
"Да, российскую армию это (использование кассетных боеприпасов. - Ред.) не остановило. Но серьезно затруднило ее работу. Нам стало тяжелее вывозить раненых и осуществлять логистику. Когда противник держит наш передний край под таким огневым контролем, нам тяжело выдавить его с определенного плацдарма", - отметил Живов.
ВС РФ приходится придумывать новые способы, чтобы защитить от кассетников личный состав. Сами бойцы просят распространить информацию о том, какие типы кассетных боеприпасов используют ВСУ. Чтобы все были предельно внимательны и осторожны, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
15 декабря, 02:21
Михаил Онуфриенко: Если к лету Россия не разгромит ВСУ двойным ударом, она на 10 лет застрянет у КураховоДостичь совершенства при подготовке к наступлению невозможно. Всегда будет не хватать личного состава, снарядов и качества управления
 
НовостиХерсонское направлениеРоссияУкраинаВСУВС РФкассетные боеприпасыминированиеплацдармлогистикараненыеберегДнепр
 
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