https://ukraina.ru/20231218/1052156503.html

"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов

"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов - 18.12.2023 Украина.ру

"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов

Массовое применение противником кассетных боеприпасов не остановило российскую армию, но значительно затруднило ее работу. Офицерам приходится придумывать новые способы, чтобы защитить от кассетников личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-18T05:30

2023-12-18T05:30

2023-12-18T05:30

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херсонское направление

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кассетные боеприпасы

минирование

плацдарм

логистика

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Наибольших "успехов" в применении кассетных боеприпасов ВСУ добились на Херсонском направлении. Они бьют по нашему берегу, а также осуществляют дистанционное минирование немецкими кассетами, рассказал блогер.У немецких кассетников есть электромагнитный детонатор. Они взрываются не только при приближении российской техники, но и при включенном смартфоне, добавил он.ВС РФ приходится придумывать новые способы, чтобы защитить от кассетников личный состав. Сами бойцы просят распространить информацию о том, какие типы кассетных боеприпасов используют ВСУ. Чтобы все были предельно внимательны и осторожны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

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новости, херсонское направление, россия, украина, всу, вс рф, кассетные боеприпасы, минирование, плацдарм, логистика, раненые, берег, днепр