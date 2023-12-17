Эксперт объяснил, что происходит в Синьковке и когда армия РФ перережет в Купянск-Узловом логистику ВСУ
Синьковка под Купянском в оперативно-тактическом отношении является важным населенным пунктом. Но основной целью российских военных там является железнодорожная станция и логистический узел Купянск-Узловая. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
На днях появились сообщения об упорных боях за Синьковку под Купянском. Это серая зона, которая фактически никем полностью не контролируется. Больших фортификационных сооружений там нет, в основном - ротные и взводные опорные пункты ВСУ, рассказал обозреватель.
Если вести наступательные действия в сторону Купянска только с Синьковки, успеха не будет. Здесь нужен комплексный подход, поэтому Западная группировка войск ВС РФ там поддавливает с разных сторон, добавил эксперт.
"Здесь активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне, — это ООД (отряды обеспечения движения). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы", - отметил Алехин.
Синьковка в оперативно-тактическом отношении является важным пунктом. Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
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