https://ukraina.ru/20231217/1052165757.html

Эксперт объяснил, что происходит в Синьковке и когда армия РФ перережет в Купянск-Узловом логистику ВСУ

Эксперт объяснил, что происходит в Синьковке и когда армия РФ перережет в Купянск-Узловом логистику ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, что происходит в Синьковке и когда армия РФ перережет в Купянск-Узловом логистику ВСУ

Синьковка под Купянском в оперативно-тактическом отношении является важным населенным пунктом. Но основной целью российских военных там является железнодорожная станция и логистический узел Купянск-Узловая. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин

2023-12-17T04:30

2023-12-17T04:30

2023-12-17T04:30

новости

геннадий алехин

купянск

купянское направление

село

бои

наступление

всу

вс рф

чечня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044428643_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_e6a6778dff0ed0653d794ad9f99355c7.jpg

На днях появились сообщения об упорных боях за Синьковку под Купянском. Это серая зона, которая фактически никем полностью не контролируется. Больших фортификационных сооружений там нет, в основном - ротные и взводные опорные пункты ВСУ, рассказал обозреватель.Если вести наступательные действия в сторону Купянска только с Синьковки, успеха не будет. Здесь нужен комплексный подход, поэтому Западная группировка войск ВС РФ там поддавливает с разных сторон, добавил эксперт.Синьковка в оперативно-тактическом отношении является важным пунктом. Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052153848.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий алехин, купянск, купянское направление, село, бои, наступление, всу, вс рф, чечня, логистика, железная дорога, харьковская область