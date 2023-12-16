Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах - 16.12.2023 Украина.ру
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Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах
Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах - 16.12.2023 Украина.ру
Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах
На Херсонском направлении ВСУ пытаются создать ловушки для группировки российских войск, которые пытаются ликвидировать плацдармы. За счет большого количества беспилотников ВСУ пытаются заманивать бойцов в воздушные ловушки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-16T05:30
2023-12-16T05:30
новости
херсонское направление
плацдарм
вс рф
кассетные боеприпасы
дроны
беспилотники
днепр
алешки
всу
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На Херсонском направлении ВСУ держатся зубами за плацдарм в Крынках, пытаясь создать ловушку для группировки российских войск. Форсировать Днепр они не могут, но создают трудности, когда мы пытаемся сбросить их в реку, рассказал блогер.Противник накопил в районе плацдармов много беспилотников и за счет небольшого преимущества в разведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", указал волонтер.Украинское командование понимает, что победить Россию нет шансов. Просто ВСУ пытаются обескровить группировку, которая ликвидирует вражеские плацдармы на Днепре, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонское направление, плацдарм, вс рф, кассетные боеприпасы, дроны, беспилотники, днепр, алешки, всу, река, берег, бои
Новости, Херсонское направление, плацдарм, ВС РФ, кассетные боеприпасы, дроны, беспилотники, Днепр, Алешки, ВСУ, река, берег, бои

Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах

05:30 16.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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На Херсонском направлении ВСУ пытаются создать ловушки для группировки российских войск, которые пытаются ликвидировать плацдармы. За счет большого количества беспилотников ВСУ пытаются заманивать бойцов в воздушные ловушки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
На Херсонском направлении ВСУ держатся зубами за плацдарм в Крынках, пытаясь создать ловушку для группировки российских войск. Форсировать Днепр они не могут, но создают трудности, когда мы пытаемся сбросить их в реку, рассказал блогер.
"Мы находимся на более низком берегу Днепра. И каждый раз, когда мы пытаемся уничтожить украинские мини-плацдармы между Алешками и Крынками (остальные участки мы надежно удерживаем), нашим войскам постоянно приходится подходить близко к берегу в зону доступа украинских кассетных боеприпасов и FPV-дронов", - отметил Живов.
Противник накопил в районе плацдармов много беспилотников и за счет небольшого преимущества в разведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", указал волонтер.
Украинское командование понимает, что победить Россию нет шансов. Просто ВСУ пытаются обескровить группировку, которая ликвидирует вражеские плацдармы на Днепре, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Панчурин интервью
Вчера, 02:57
Гвардии майор Олег Панчурин о заявлении Путина про Одессу, важности Марьинки и мужском романтизме "Сбербанка в Марьинке пока не будет, но мы ее взяли", — президент Всероссийского Союза ветеранов специальной военной операции, гвардии майор Олег Панчурин рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру о ситуации в Марьинке и Крынках и о том, от чьих рук падет Одесса
 
НовостиХерсонское направлениеплацдармВС РФкассетные боеприпасыдроныбеспилотникиДнепрАлешкиВСУрекаберегбои
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах
05:20Пагубная самонадеянность Запада и решительность Путина. Что увидели и чего опасаются украинские эксперты
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