https://ukraina.ru/20231216/1052158076.html

Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах

Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах - 16.12.2023 Украина.ру

Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах

На Херсонском направлении ВСУ пытаются создать ловушки для группировки российских войск, которые пытаются ликвидировать плацдармы. За счет большого количества беспилотников ВСУ пытаются заманивать бойцов в воздушные ловушки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-16T05:30

2023-12-16T05:30

2023-12-16T05:30

новости

херсонское направление

плацдарм

вс рф

кассетные боеприпасы

дроны

беспилотники

днепр

алешки

всу

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На Херсонском направлении ВСУ держатся зубами за плацдарм в Крынках, пытаясь создать ловушку для группировки российских войск. Форсировать Днепр они не могут, но создают трудности, когда мы пытаемся сбросить их в реку, рассказал блогер.Противник накопил в районе плацдармов много беспилотников и за счет небольшого преимущества в разведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", указал волонтер.Украинское командование понимает, что победить Россию нет шансов. Просто ВСУ пытаются обескровить группировку, которая ликвидирует вражеские плацдармы на Днепре, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html

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новости, херсонское направление, плацдарм, вс рф, кассетные боеприпасы, дроны, беспилотники, днепр, алешки, всу, река, берег, бои