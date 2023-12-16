Военный блогер раскрыл, как ВСУ ставят "воздушные капканы" и заманивают ВС РФ в ловушки на плацдармах
На Херсонском направлении ВСУ пытаются создать ловушки для группировки российских войск, которые пытаются ликвидировать плацдармы. За счет большого количества беспилотников ВСУ пытаются заманивать бойцов в воздушные ловушки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
На Херсонском направлении ВСУ держатся зубами за плацдарм в Крынках, пытаясь создать ловушку для группировки российских войск. Форсировать Днепр они не могут, но создают трудности, когда мы пытаемся сбросить их в реку, рассказал блогер.
"Мы находимся на более низком берегу Днепра. И каждый раз, когда мы пытаемся уничтожить украинские мини-плацдармы между Алешками и Крынками (остальные участки мы надежно удерживаем), нашим войскам постоянно приходится подходить близко к берегу в зону доступа украинских кассетных боеприпасов и FPV-дронов", - отметил Живов.
Противник накопил в районе плацдармов много беспилотников и за счет небольшого преимущества в разведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", указал волонтер.
Украинское командование понимает, что победить Россию нет шансов. Просто ВСУ пытаются обескровить группировку, которая ликвидирует вражеские плацдармы на Днепре, резюмировал собеседник Украина.ру.
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