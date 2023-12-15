В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла - 15.12.2023 Украина.ру
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В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла - 15.12.2023 Украина.ру
В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
Объявление МВД Украины в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла – предсказуемый и нелепый шаг, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
2023-12-15T23:57
2023-12-15T23:57
новости
украина
патриарх кирилл
упц
розыск
владимир легойда
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По его словам, всё, что можно вменить предстоятелю Русской церкви – это верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Он также добавил, что беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, от рук которых пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США. Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.
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новости, украина, патриарх кирилл, упц, розыск, владимир легойда
Новости, Украина, Патриарх Кирилл, УПЦ, розыск, Владимир Легойда

В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла

23:57 15.12.2023
 
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
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Объявление МВД Украины в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла – предсказуемый и нелепый шаг, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
По его словам, всё, что можно вменить предстоятелю Русской церкви – это верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине.
"Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?" - написал Легойда в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, от рук которых пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.
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Заговор против бога. Кто и что остановит уничтожение православия на УкраинеПреследования священников и верующих канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине приобретает такие формы, какие еще недавно невозможно было себе представить
 
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