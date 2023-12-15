В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
Патриарх Кирилл
Объявление МВД Украины в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла – предсказуемый и нелепый шаг, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
По его словам, всё, что можно вменить предстоятелю Русской церкви – это верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине.
"Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?" - написал Легойда в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, от рук которых пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.