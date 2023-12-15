https://ukraina.ru/20231215/1052167270.html

В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла

В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла - 15.12.2023 Украина.ру

В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла

Объявление МВД Украины в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла – предсказуемый и нелепый шаг, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

2023-12-15T23:57

2023-12-15T23:57

2023-12-15T23:57

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украина

патриарх кирилл

упц

розыск

владимир легойда

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По его словам, всё, что можно вменить предстоятелю Русской церкви – это верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Он также добавил, что беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, от рук которых пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США. Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.

https://ukraina.ru/20230413/1045261086.html

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новости, украина, патриарх кирилл, упц, розыск, владимир легойда