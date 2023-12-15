МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
Патриарх Кирилл
Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства
Прежде Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила патриарха Кирилла в "посягательстве на территориальную целостность Украины", "отрицании вооружённой агрессии", а также о "планировании и ведении агрессивной войны".
Ранее СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИД РФ Марию Захарову и представителя российского министерства обороны Игоря Конашенкова. Они, по версии спецслужбы, "скрываются от досудебного расследования" с марта 2022 года. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.