https://ukraina.ru/20231215/1052164579.html

МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла - 15.12.2023 Украина.ру

МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства

2023-12-15T20:10

2023-12-15T20:10

2023-12-15T20:10

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Прежде Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила патриарха Кирилла в "посягательстве на территориальную целостность Украины", "отрицании вооружённой агрессии", а также о "планировании и ведении агрессивной войны". Ранее СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИД РФ Марию Захарову и представителя российского министерства обороны Игоря Конашенкова. Они, по версии спецслужбы, "скрываются от досудебного расследования" с марта 2022 года. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.

https://ukraina.ru/20231128/1051559266.html

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новости, патриарх кирилл, розыск, мвд украины, сбу, сво