МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052164579.html
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла - 15.12.2023 Украина.ру
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства
2023-12-15T20:10
2023-12-15T20:10
новости
патриарх кирилл
розыск
мвд украины
сбу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051882262_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2d2f112c413d2d1687fdf912d8050e1d.jpg
Прежде Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила патриарха Кирилла в "посягательстве на территориальную целостность Украины", "отрицании вооружённой агрессии", а также о "планировании и ведении агрессивной войны". Ранее СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИД РФ Марию Захарову и представителя российского министерства обороны Игоря Конашенкова. Они, по версии спецслужбы, "скрываются от досудебного расследования" с марта 2022 года. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.
https://ukraina.ru/20231128/1051559266.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051882262_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_5aff00dbee88038f0496a54df07cd523.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, патриарх кирилл, розыск, мвд украины, сбу, сво
Новости, Патриарх Кирилл, розыск, МВД Украины, СБУ, СВО

МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

20:10 15.12.2023
 
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Читать в
Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования". Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства
Прежде Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила патриарха Кирилла в "посягательстве на территориальную целостность Украины", "отрицании вооружённой агрессии", а также о "планировании и ведении агрессивной войны".
Ранее СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИД РФ Марию Захарову и представителя российского министерства обороны Игоря Конашенкова. Они, по версии спецслужбы, "скрываются от досудебного расследования" с марта 2022 года. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 18:19
Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мираПатриарх Московский и всея Руси убежден, что именно культура, а не язык определяет принадлежность к Русскому миру
 
НовостиПатриарх КириллрозыскМВД УкраиныСБУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
20:10МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
19:54Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов
19:31В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт
19:20ВСУ экономят боеприпасы под значительно превосходящим артогнём ВС России - CNN
18:44Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
18:34Макрон снова хочет созвониться с Путиным
18:20Сопротивление Киева бесполезно – Песков
18:00Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине
17:56Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
17:50"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
17:37Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
16:43В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
16:41"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
16:41О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
16:03Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
Лента новостейМолния