Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья - 15.12.2023 Украина.ру
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Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья
Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья - 15.12.2023 Украина.ру
Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья
Депутат Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, совершил теракт из-за невозможности продвинуться по карьерной лестнице. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола, ссылаясь на свой источник
2023-12-15T23:28
2023-12-15T23:28
новости
украина
закарпатье
теракт
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По его словам все, кто не поддерживал мнение Батрина, автоматически становились врагами для депутата. Журналист считает, что именно это спровоцировало депутата на радикальные меры. Он планировал теракт заранее, сообщает украинское издание "Общественное", так как полиция нашла записку с предупреждением. Как пишет журналист Виталий Глагола, то небольшое количество депутатов, которые поддержали его кандидатуру, Батрин предупредил о своём намерении и вывел на улицу. Ранее сообщалось, что в результате детонации нескольких гранат пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжёлом состоянии. Судя по кадрам, опубликованным в сети, депутат сельсовета Сергей Батрин бросил несколько боеприпасов на пол, ещё один взорвался у него в руках.
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новости, украина, закарпатье, теракт
Новости, Украина, Закарпатье, теракт

Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья

23:28 15.12.2023
 
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
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Депутат Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, совершил теракт из-за невозможности продвинуться по карьерной лестнице. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола, ссылаясь на свой источник
По его словам все, кто не поддерживал мнение Батрина, автоматически становились врагами для депутата.

"Он хотел быть секретарем сельсовета, очень. У него не было поддержки. (...) Вместо этого внесли другого. Тоже от "Слуги народа". За него и проголосовали", сообщил источник.

Журналист считает, что именно это спровоцировало депутата на радикальные меры. Он планировал теракт заранее, сообщает украинское издание "Общественное", так как полиция нашла записку с предупреждением.

"Депутат оставил записку у себя дома, её изучает следствие. Там написано, что он готовил подобный акт", – приводит издание слова главы МВД Игорь Клименко.

Как пишет журналист Виталий Глагола, то небольшое количество депутатов, которые поддержали его кандидатуру, Батрин предупредил о своём намерении и вывел на улицу.
Ранее сообщалось, что в результате детонации нескольких гранат пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжёлом состоянии. Судя по кадрам, опубликованным в сети, депутат сельсовета Сергей Батрин бросил несколько боеприпасов на пол, ещё один взорвался у него в руках.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки Новыми полномочиями наделили председателей сельсоветов на Украине. Теперь они смогут самостоятельно выписывать повестки украинцам, заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передаёт "Укринформ"
 
НовостиУкраинаЗакарпатьетеракт
 
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Заголовок открываемого материала
23:28Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья
23:01Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине
22:45Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны
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