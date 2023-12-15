https://ukraina.ru/20231215/1052166636.html

Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья

Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья - 15.12.2023 Украина.ру

Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья

Депутат Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, совершил теракт из-за невозможности продвинуться по карьерной лестнице. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола, ссылаясь на свой источник

2023-12-15T23:28

2023-12-15T23:28

2023-12-15T23:28

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По его словам все, кто не поддерживал мнение Батрина, автоматически становились врагами для депутата. Журналист считает, что именно это спровоцировало депутата на радикальные меры. Он планировал теракт заранее, сообщает украинское издание "Общественное", так как полиция нашла записку с предупреждением. Как пишет журналист Виталий Глагола, то небольшое количество депутатов, которые поддержали его кандидатуру, Батрин предупредил о своём намерении и вывел на улицу. Ранее сообщалось, что в результате детонации нескольких гранат пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжёлом состоянии. Судя по кадрам, опубликованным в сети, депутат сельсовета Сергей Батрин бросил несколько боеприпасов на пол, ещё один взорвался у него в руках.

https://ukraina.ru/20231215/1052165641.html

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новости, украина, закарпатье, теракт