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На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете - 15.12.2023 Украина.ру
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
Пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии
2023-12-15T15:24
2023-12-15T15:24
2023-12-15T15:24
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В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутаты утверждали бюджет на 2024 год. Народный избранник Сергей Батрин (его имя назвали местные СМИ) с самого начала сильно спорил и якобы требовал отчета за исполнение бюджета в 2023 году. Он заявлял, что только после этого можно рассматривать новый бюджет. Коллеги не поддерживали его.В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2,5 минуты. Спустя несколько секунд он одну за другой бросил гранаты. Предварительно он показал участникам заседания обе руки, в каждой из них - по гранате.Видео опубликовали в Сети. На кадрах отчетливо видно, что мужчина бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.По предварительной информации, 26 человек ранены, шесть из них в тяжелом состоянии, в том числе и депутат.На месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт), являющегося подследственностью СБУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, депутат, взрыв
Новости, Новости Украины, депутат, взрыв
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
Пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии
В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутаты утверждали бюджет на 2024 год. Народный избранник Сергей Батрин (его имя назвали местные СМИ) с самого начала сильно спорил и якобы требовал отчета за исполнение бюджета в 2023 году. Он заявлял, что только после этого можно рассматривать новый бюджет. Коллеги не поддерживали его.
В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2,5 минуты. Спустя несколько секунд он одну за другой бросил гранаты. Предварительно он показал участникам заседания обе руки, в каждой из них - по гранате.
Видео опубликовали в Сети. На кадрах отчетливо видно, что мужчина бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.
"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты, – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По предварительной информации, 26 человек ранены, шесть из них в тяжелом состоянии, в том числе и депутат.
На месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт), являющегося подследственностью СБУ.