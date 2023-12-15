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На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете

На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете - 15.12.2023 Украина.ру

На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете

Пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии

2023-12-15T15:24

2023-12-15T15:24

2023-12-15T15:24

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В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутаты утверждали бюджет на 2024 год. Народный избранник Сергей Батрин (его имя назвали местные СМИ) с самого начала сильно спорил и якобы требовал отчета за исполнение бюджета в 2023 году. Он заявлял, что только после этого можно рассматривать новый бюджет. Коллеги не поддерживали его.В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2,5 минуты. Спустя несколько секунд он одну за другой бросил гранаты. Предварительно он показал участникам заседания обе руки, в каждой из них - по гранате.Видео опубликовали в Сети. На кадрах отчетливо видно, что мужчина бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.По предварительной информации, 26 человек ранены, шесть из них в тяжелом состоянии, в том числе и депутат.На месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт), являющегося подследственностью СБУ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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