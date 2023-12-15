Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов
19:54 15.12.2023 (обновлено: 19:55 15.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Россия не имеет планов продолжать Спецоперацию в 2025 году. Об этом 15 декабря заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передаёт "ТСН"
"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году Российская Федерация по состоянию на сейчас не имеет. Возможно, под конец 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет”, — сказал он.
Спикер Банковой считает, что Россия и её армия ограничены ресурсами, а для самой Москвы демилитаризация Украины обходится слишком дорого.
"Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень скрупулёзно", – заявил Буданов.
Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки сообщило, что российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска.
По данным СМИ, до конца 2024 года в России планируют установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области. После, уже к концу 2026 года, ВС РФ должны дойти до Днепропетровска.
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