Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052163827.html
Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов
Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов - 15.12.2023 Украина.ру
Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов
Россия не имеет планов продолжать Спецоперацию в 2025 году. Об этом 15 декабря заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передаёт "ТСН"
2023-12-15T19:54
2023-12-15T19:55
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
сво
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049623807_0:42:640:402_1920x0_80_0_0_03c58dcc0e0c5ad12f2c52299a928029.jpg.webp
Спикер Банковой считает, что Россия и её армия ограничены ресурсами, а для самой Москвы демилитаризация Украины обходится слишком дорого. Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки сообщило, что российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска. По данным СМИ, до конца 2024 года в России планируют установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области. После, уже к концу 2026 года, ВС РФ должны дойти до Днепропетровска.
https://ukraina.ru/20221209/1041660206.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049623807_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_275e6a2cbec6d1cd39f727bb54d82da2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), сво, россия, вс рф
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО, Россия, ВС РФ

Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов

19:54 15.12.2023 (обновлено: 19:55 15.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Читать в
Россия не имеет планов продолжать Спецоперацию в 2025 году. Об этом 15 декабря заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передаёт "ТСН"
"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году Российская Федерация по состоянию на сейчас не имеет. Возможно, под конец 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет”, — сказал он.
Спикер Банковой считает, что Россия и её армия ограничены ресурсами, а для самой Москвы демилитаризация Украины обходится слишком дорого.

"Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень скрупулёзно", – заявил Буданов.

Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки сообщило, что российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска.
По данным СМИ, до конца 2024 года в России планируют установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области. После, уже к концу 2026 года, ВС РФ должны дойти до Днепропетровска.
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 16:30
Военный эксперт объяснил, почему у России никогда не закончатся ракеты и снаряды для борьбы с НАТО и ВСУТак сложилось исторически, что у России могущественный оборонно-промышленный комплекс, который легко переводится с мирного на военный лад. Наши западные противники видят это по динамике ракетных ударов. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)СВОРоссияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
20:10МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
19:54Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов
19:31В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт
19:20ВСУ экономят боеприпасы под значительно превосходящим артогнём ВС России - CNN
18:44Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
18:34Макрон снова хочет созвониться с Путиным
18:20Сопротивление Киева бесполезно – Песков
18:00Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине
17:56Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
17:50"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
17:37Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
16:43В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
16:41"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
16:41О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
16:03Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
Лента новостейМолния