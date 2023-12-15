Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов

Военный эксперт объяснил, почему у России никогда не закончатся ракеты и снаряды для борьбы с НАТО и ВСУ

Так сложилось исторически, что у России могущественный оборонно-промышленный комплекс, который легко переводится с мирного на военный лад. Наши западные противники видят это по динамике ракетных ударов. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру