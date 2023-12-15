Сопротивление Киева бесполезно – Песков - 15.12.2023 Украина.ру
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Сопротивление Киева бесполезно – Песков
Сопротивление Киева бесполезно – Песков - 15.12.2023 Украина.ру
Сопротивление Киева бесполезно – Песков
Украина никогда не сможет сравниться с военным и экономическим потенциалом России, потому сопротивление Киева бесполезно. Об этом в пятницу, 15 декабря, в интервью телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-12-15T18:20
2023-12-15T18:20
новости
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дмитрий песков
россия
сво
всу
вашингтон
сша
военная помощь
финансирование
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По его словам, Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то время как Киев получает противоречивые сообщения о поддержке, которую он получит. США необходимо наконец осознать свою ответственность за поддержку Киева, сказал Песков добавив, что украинский конфликт – это гибридная война, руководство над которой держит Вашингтон, а сама Америка сильно вовлечена в этот конфликт. Вместе с тем, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.
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новости, украина, дмитрий песков, россия, сво, всу, вашингтон, сша, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, СВО, ВСУ, Вашингтон, США, военная помощь, финансирование

Сопротивление Киева бесполезно – Песков

18:20 15.12.2023
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Украина никогда не сможет сравниться с военным и экономическим потенциалом России, потому сопротивление Киева бесполезно. Об этом в пятницу, 15 декабря, в интервью телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то время как Киев получает противоречивые сообщения о поддержке, которую он получит.
"Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона её руководству противоречивыми", - приводит телеканал слова представителя Кремля.
США необходимо наконец осознать свою ответственность за поддержку Киева, сказал Песков добавив, что украинский конфликт – это гибридная война, руководство над которой держит Вашингтон, а сама Америка сильно вовлечена в этот конфликт.
"Он (прим. ред. - Песков) обвинил Вашингтон в том, что он бросает на ветер миллиарды долларов налогоплательщиков, предоставляя военную и финансовую помощь Киеву", – сказано в сообщении СМИ.
Вместе с тем, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.
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