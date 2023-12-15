https://ukraina.ru/20231215/1052163190.html

Сопротивление Киева бесполезно – Песков

Сопротивление Киева бесполезно – Песков - 15.12.2023 Украина.ру

Сопротивление Киева бесполезно – Песков

Украина никогда не сможет сравниться с военным и экономическим потенциалом России, потому сопротивление Киева бесполезно. Об этом в пятницу, 15 декабря, в интервью телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-12-15T18:20

2023-12-15T18:20

2023-12-15T18:20

новости

украина

дмитрий песков

россия

сво

всу

вашингтон

сша

военная помощь

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_d8751a5be9f1e3f5ed3f8578411ec330.jpg

По его словам, Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то время как Киев получает противоречивые сообщения о поддержке, которую он получит. США необходимо наконец осознать свою ответственность за поддержку Киева, сказал Песков добавив, что украинский конфликт – это гибридная война, руководство над которой держит Вашингтон, а сама Америка сильно вовлечена в этот конфликт. Вместе с тем, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.

https://ukraina.ru/20231213/1052084774.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий песков, россия, сво, всу, вашингтон, сша, военная помощь, финансирование