Сопротивление Киева бесполезно – Песков
Украина никогда не сможет сравниться с военным и экономическим потенциалом России, потому сопротивление Киева бесполезно. Об этом в пятницу, 15 декабря, в интервью телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то время как Киев получает противоречивые сообщения о поддержке, которую он получит.
"Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом, что делает сопротивление бесполезным, а сигналы Вашингтона её руководству противоречивыми", - приводит телеканал слова представителя Кремля.
США необходимо наконец осознать свою ответственность за поддержку Киева, сказал Песков добавив, что украинский конфликт – это гибридная война, руководство над которой держит Вашингтон, а сама Америка сильно вовлечена в этот конфликт.
"Он (прим. ред. - Песков) обвинил Вашингтон в том, что он бросает на ветер миллиарды долларов налогоплательщиков, предоставляя военную и финансовую помощь Киеву", – сказано в сообщении СМИ.
Вместе с тем, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, Песков отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.
13 декабря, 23:30Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУРоссия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева, в то время как Вооружённые силы Украины неизбежно теряют свои позиции. Ряд заявлений, которые касаются положения Украины и перспектив её армии сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков