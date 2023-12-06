Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи
13:50 06.12.2023 (обновлено: 13:56 06.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны. Таким мнением поделился 6 декабря с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине.
По его словам, для России главное достичь своих целей.
"Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", - добавил он.
Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит союзников сомневаться в дальнейшей поддержке Киева.