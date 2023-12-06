Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи - 06.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231206/1051789684.html
Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи
Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи - 06.12.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи
Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны. Таким мнением поделился 6 декабря с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-12-06T13:50
2023-12-06T13:56
помощь
дмитрий песков
сша
зарубежье
украина
новости
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a3243e3a0bd65fb988268d6dfcbf04.jpg.webp
"Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине.По его словам, для России главное достичь своих целей.Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит союзников сомневаться в дальнейшей поддержке Киева.
https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_ee473c2034da00e9f47b08f4aee0e8be.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
помощь, дмитрий песков, сша, зарубежье, украина, новости, переговоры
помощь, Дмитрий Песков, США, Зарубежье, Украина, Новости, переговоры

Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи

13:50 06.12.2023 (обновлено: 13:56 06.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны. Таким мнением поделился 6 декабря с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине.
По его словам, для России главное достичь своих целей.
"Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", - добавил он.
Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит союзников сомневаться в дальнейшей поддержке Киева.
Ищенко влог - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа 2022, 15:21
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью ЗападаПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал, изменит ли очередная военная помощь расстановку сил, затягивает ли она СВО и как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине.
 
помощьДмитрий ПесковСШАЗарубежьеУкраинаНовостипереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Российско-украинской войны не существует — Захарова
14:44Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
14:24"Ненависть по национальному признаку": Захарова объяснила, с чем связано возвращение релокантов
14:16Режиссер Константин Харалампидис: Русский солдат всегда кормил с рук детей своих врагов
14:11Нужно ли России ликвидировать врагов? Ищенко о том, к чему это приводило
13:50Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи
13:31"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву
13:22Йенс Столтенберг, биография
13:11Реджеп Тайип Эрдоган, биография
13:00"Переобувание" главы МО ФРГ, сокращение помощи, вопрос с Залужным. Главное на Украине на 13:00 6 декабря
12:49США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон
12:48Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины
12:04Польша и страны Прибалтики блокируют грузовой транспорт из Белоруссии в ЕС
11:59The Washington Post: в поисках виновного в провале "контрнаступа"
11:36Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник
11:19ABC News: Санкции против российских миллиардеров не работают, надо менять подход
11:12Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
11:09ВСУ вновь выпустили по Белгородской области около 70 снарядов – Гладков
10:20Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
10:04СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
Лента новостейМолния