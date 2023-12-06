https://ukraina.ru/20231206/1051789684.html

Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи

Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи - 06.12.2023 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о переговорах с Киевом из-за сокращения западной помощи

Сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны. Таким мнением поделился 6 декабря с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:56

помощь

дмитрий песков

сша

зарубежье

украина

новости

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a3243e3a0bd65fb988268d6dfcbf04.jpg.webp

"Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине.По его словам, для России главное достичь своих целей.Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит союзников сомневаться в дальнейшей поддержке Киева.

https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

помощь, дмитрий песков, сша, зарубежье, украина, новости, переговоры