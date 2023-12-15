Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО - 15.12.2023 Украина.ру
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Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО - 15.12.2023 Украина.ру
Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, уничтожено более 30 боевиков киевского режима. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T09:04
2023-12-15T09:04
новости
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"Разведчики Южного военного округа во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Работино Запорожской области. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", - говорится в сообщении.Координаты выявленных позиций ВСУ разведчики оперативно передали в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б"."В результате совместной работы разведподразделения и расчётов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", - уточнили в ведомстве.В Минобороны отметили, что разведчики не только выявляют места скопления противника, но также наводят и корректируют огонь."Нами ведётся работа по выявлению групп пехоты, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника. В ночи проводим большой объём работы с выявлением целей, определяем координаты", - приводятся в сообщении ведомства слова разведчика с позывным "Пумба".По информации Минобороны РФ, еженедельные потери ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, составляют от 260 до 760 человек. Общие потери киевского режима на Запорожском направлении с начала октября по начало декабря превысили 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц военной техники.
https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html
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новости, россия, запорожское направление, работино, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожское направление, Работино, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО

09:04 15.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, уничтожено более 30 боевиков киевского режима. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Разведчики Южного военного округа во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Работино Запорожской области. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", - говорится в сообщении.
Координаты выявленных позиций ВСУ разведчики оперативно передали в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б".
"В результате совместной работы разведподразделения и расчётов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что разведчики не только выявляют места скопления противника, но также наводят и корректируют огонь.
"Нами ведётся работа по выявлению групп пехоты, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника. В ночи проводим большой объём работы с выявлением целей, определяем координаты", - приводятся в сообщении ведомства слова разведчика с позывным "Пумба".
По информации Минобороны РФ, еженедельные потери ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, составляют от 260 до 760 человек. Общие потери киевского режима на Запорожском направлении с начала октября по начало декабря превысили 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц военной техники.
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