https://ukraina.ru/20231215/1052140823.html
Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО - 15.12.2023 Украина.ру
Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, уничтожено более 30 боевиков киевского режима. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T09:04
2023-12-15T09:04
2023-12-15T09:04
новости
россия
запорожское направление
работино
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049772461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d40eac431ab15449f7941a60427a2ac.jpg
"Разведчики Южного военного округа во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Работино Запорожской области. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", - говорится в сообщении.Координаты выявленных позиций ВСУ разведчики оперативно передали в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б"."В результате совместной работы разведподразделения и расчётов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", - уточнили в ведомстве.В Минобороны отметили, что разведчики не только выявляют места скопления противника, но также наводят и корректируют огонь."Нами ведётся работа по выявлению групп пехоты, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника. В ночи проводим большой объём работы с выявлением целей, определяем координаты", - приводятся в сообщении ведомства слова разведчика с позывным "Пумба".По информации Минобороны РФ, еженедельные потери ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, составляют от 260 до 760 человек. Общие потери киевского режима на Запорожском направлении с начала октября по начало декабря превысили 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц военной техники.
https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html
запорожское направление
работино
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049772461_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_b36ac9270583552f46b137a6fb5d3742.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожское направление, работино, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожское направление, Работино, СВО, ВСУ, потери ВСУ
Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, уничтожено более 30 боевиков киевского режима. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Разведчики Южного военного округа во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Работино Запорожской области. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", - говорится в сообщении.
Координаты выявленных позиций ВСУ разведчики оперативно передали в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б".
"В результате совместной работы разведподразделения и расчётов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что разведчики не только выявляют места скопления противника, но также наводят и корректируют огонь.
"Нами ведётся работа по выявлению групп пехоты, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника. В ночи проводим большой объём работы с выявлением целей, определяем координаты", - приводятся в сообщении ведомства слова разведчика с позывным "Пумба".
По информации Минобороны РФ, еженедельные потери ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, составляют от 260 до 760 человек. Общие потери киевского режима на Запорожском направлении с начала октября по начало декабря превысили 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц военной техники.