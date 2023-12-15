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Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году

Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году - 15.12.2023 Украина.ру

Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году

Президент Молдавии Майя Санду вновь заявила, что те населённые пункты, которые на прошедших местных выборах проголосовали против правящей партии PAS ("Действие и солидарность"), не получит дополнительного финансирования. По словам Санду, деньги, полученные от Евросоюза, пойдут только в те регионы, которые поддерживают "евроинтеграцию".

2023-12-15T03:03

2023-12-15T03:03

2023-12-15T03:03

эксклюзив

владимир зотов

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зарубежье

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Президент Молдавии утверждает, что те, кто выступает против политического курса властей, на самом деле выступает против демократии и против европейских денег. Напомним, на недавних выборах кандидаты от "Действия и солидарности" смогли победить лишь в трёх городах из 36. Представители правящей партии также не добились победы ни в одном из молдавских муниципиев – наиболее значимых населённых пунктов. Теперь Майя Санду делает заявления, держа в голове будущие выборы президента и стараясь подтолкнуть электорат к принятию "правильного решения".Молдавская власть заканчивает год, имея полную поддержку Запада и при этом стремительно теряя симпатии собственных граждан. С 2020 года "Действие и солидарность" лишилась примерно половины своих сторонников. Это один из факторов, с которым Санду и её приближённым придётся столкнуться в ходе президентской кампании в следующем году.Что ещё будет определять ситуацию в Молдавии в ближайшей перспективе?Во-первых, усугубляющийся экономический и энергетический кризис. Нынешние протесты фермеров, которые разоряются из-за ввоза дешёвого украинского зерна, никуда не денутся, так как молдавская аграрная отрасль и дальше будет уничтожаться в интересах иностранных производителей и ТНК. Помимо этого, власти в погоне за "энергетической независимостью" продолжат закупать дорогой газ у европейских стран, причём газ этот будет российского происхождения. Вряд ли изменит ситуацию и объединение электросетей и газораспределительных сетей с Румынией. Никаких признаков улучшения экономической ситуации в Молдавии нет, а в качестве единственного своего достижения власти называют "евроинтеграцию". Однако если переговоры с ЕС в ближайшее время так и не начнутся, то исчезнет и этот аргумент.Во-вторых, усиление давления на оппозицию и укрепление авторитаризма. Крупнейшая оппозиционная партия ШОР уже подверглась репрессиям, да и в целом в современной Молдавии сошлись два фактора, которые делают превращение режима Санду в диктатуру фактически неизбежным: полная поддержка её действий со стороны Запада и снижение её популярности в обществе. Фактически уже сейчас граждане Молдавии, не поддерживающей "европейский курс", объявлены людьми второго сорта, и, как говорилось выше, против них начинают применяться ограничения – пока финансовые. Будет усиливаться давление на Гагаузию - в Кишинёве до сих пор фактически не признали победы на выборах главы автономии представителя партии ШОР Евгении Гуцул. И очевидно, что стремление Санду любой ценой остаться президентом усугубит все нынешние тенденции.В-третьих, милитаризация. На протяжении всего уходящего года в Молдавии проводились маневры с участием формирований стран НАТО – Румынии, США и т.д., общее число совместных с Североатлантическим альянсом программ увеличилось втрое. Растёт военный бюджет, власти заявляют о стремлении привести молдавскую армию в соответствие со стандартами НАТО. Всё это делается в рамках противостояния опасности, якобы исходящей от России. Реальной же причиной происходящего является подготовка к возможному обострению ситуации вокруг Приднестровья.Опасность новой агрессии против Приднестровья, в которой, помимо ВС Молдавии, должна участвовать "помощь" в лице ВСУ и румынских "добровольцев", остаётся крайне актуальной. На определённом этапе украинские формирования начали концентрироваться у границ ПМР, однако в итоге эту затею пришлось отложить. При этом Молдавия, Украина и их западные покровители могут вернуться к ней фактически в любой момент, ибо это едва ли не единственное направление, где можно в сжатые сроки добиться оперативного успеха: ни российские миротворцы, ни приднестровская армия в случае организованного вторжения серьёзного сопротивления оказать не смогут, а падение Приднестровья станет серьёзным моральным ударом по внешнеполитическим позициям России.Ранее Майя Санду допускала, что Молдавия может достичь своей главной стратегической цели – вступления в Евросоюз – и без левобережья Днестра. Однако из её последних заявлений следует, что перед "евроинтеграцией" Кишинёв всё же планирует провести "реинтеграцию" - по заверениям Санду, мирным путём. В любом случае, это будет зависеть не от нынешнего молдавского руководства, а от его западных покровителей. В этом плане многие обратили внимание на визит нового министра иностранных дел (и бывшего премьер-министра) Британии Дэвида Кэмерона, который прибыл в столицу Молдавии сразу после того, как посетил Одессу. С другой стороны, судя по риторике российских официальных лиц, включая президента РФ Владимира Путина ("Одесса – русский город"), Москва не собирается оставлять южное направление без внимания.Помимо этого, Молдавию, очевидно, ждёт дальнейшая десуверенизация. Представители высшей прослойки молдавского политического класса, в основном состоящего из граждан Румынии, неоднократно и во всеуслышание заявляли, что "евроинтеграция" приоритетнее сохранения суверенитета. В целом складывается впечатление, что Молдавия как страна особо никому не нужна – ни властям, которые просто выполняют волю своих западных партнёров, ни обществу.В целом же можно прогнозировать, что Санду, скорее всего, удержит власть, и решающими факторами здесь станут поддержка Запада и раздробленность оппозиции, которая, как представляется, тоже не готова к реальной борьбе. Это будет сопровождаться дальнейшей экономической деградацией вкупе с милитаризацией, которая может вылиться в военную авантюру с тяжелейшими последствиями. Будущий год несёт Молдавии множество проблем и тревог, да и в целом её перспективы со временем выглядят всё более сомнительно.

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