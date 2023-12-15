Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году - 15.12.2023 Украина.ру
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Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году
Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году - 15.12.2023 Украина.ру
Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году
Президент Молдавии Майя Санду вновь заявила, что те населённые пункты, которые на прошедших местных выборах проголосовали против правящей партии PAS ("Действие и солидарность"), не получит дополнительного финансирования. По словам Санду, деньги, полученные от Евросоюза, пойдут только в те регионы, которые поддерживают "евроинтеграцию".
2023-12-15T03:03
2023-12-15T03:03
эксклюзив
владимир зотов
молдавия
приднестровье
санду
одесса
зарубежье
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Президент Молдавии утверждает, что те, кто выступает против политического курса властей, на самом деле выступает против демократии и против европейских денег. Напомним, на недавних выборах кандидаты от "Действия и солидарности" смогли победить лишь в трёх городах из 36. Представители правящей партии также не добились победы ни в одном из молдавских муниципиев – наиболее значимых населённых пунктов. Теперь Майя Санду делает заявления, держа в голове будущие выборы президента и стараясь подтолкнуть электорат к принятию "правильного решения".Молдавская власть заканчивает год, имея полную поддержку Запада и при этом стремительно теряя симпатии собственных граждан. С 2020 года "Действие и солидарность" лишилась примерно половины своих сторонников. Это один из факторов, с которым Санду и её приближённым придётся столкнуться в ходе президентской кампании в следующем году.Что ещё будет определять ситуацию в Молдавии в ближайшей перспективе?Во-первых, усугубляющийся экономический и энергетический кризис. Нынешние протесты фермеров, которые разоряются из-за ввоза дешёвого украинского зерна, никуда не денутся, так как молдавская аграрная отрасль и дальше будет уничтожаться в интересах иностранных производителей и ТНК. Помимо этого, власти в погоне за "энергетической независимостью" продолжат закупать дорогой газ у европейских стран, причём газ этот будет российского происхождения. Вряд ли изменит ситуацию и объединение электросетей и газораспределительных сетей с Румынией. Никаких признаков улучшения экономической ситуации в Молдавии нет, а в качестве единственного своего достижения власти называют "евроинтеграцию". Однако если переговоры с ЕС в ближайшее время так и не начнутся, то исчезнет и этот аргумент.Во-вторых, усиление давления на оппозицию и укрепление авторитаризма. Крупнейшая оппозиционная партия ШОР уже подверглась репрессиям, да и в целом в современной Молдавии сошлись два фактора, которые делают превращение режима Санду в диктатуру фактически неизбежным: полная поддержка её действий со стороны Запада и снижение её популярности в обществе. Фактически уже сейчас граждане Молдавии, не поддерживающей "европейский курс", объявлены людьми второго сорта, и, как говорилось выше, против них начинают применяться ограничения – пока финансовые. Будет усиливаться давление на Гагаузию - в Кишинёве до сих пор фактически не признали победы на выборах главы автономии представителя партии ШОР Евгении Гуцул. И очевидно, что стремление Санду любой ценой остаться президентом усугубит все нынешние тенденции.В-третьих, милитаризация. На протяжении всего уходящего года в Молдавии проводились маневры с участием формирований стран НАТО – Румынии, США и т.д., общее число совместных с Североатлантическим альянсом программ увеличилось втрое. Растёт военный бюджет, власти заявляют о стремлении привести молдавскую армию в соответствие со стандартами НАТО. Всё это делается в рамках противостояния опасности, якобы исходящей от России. Реальной же причиной происходящего является подготовка к возможному обострению ситуации вокруг Приднестровья.Опасность новой агрессии против Приднестровья, в которой, помимо ВС Молдавии, должна участвовать "помощь" в лице ВСУ и румынских "добровольцев", остаётся крайне актуальной. На определённом этапе украинские формирования начали концентрироваться у границ ПМР, однако в итоге эту затею пришлось отложить. При этом Молдавия, Украина и их западные покровители могут вернуться к ней фактически в любой момент, ибо это едва ли не единственное направление, где можно в сжатые сроки добиться оперативного успеха: ни российские миротворцы, ни приднестровская армия в случае организованного вторжения серьёзного сопротивления оказать не смогут, а падение Приднестровья станет серьёзным моральным ударом по внешнеполитическим позициям России.Ранее Майя Санду допускала, что Молдавия может достичь своей главной стратегической цели – вступления в Евросоюз – и без левобережья Днестра. Однако из её последних заявлений следует, что перед "евроинтеграцией" Кишинёв всё же планирует провести "реинтеграцию" - по заверениям Санду, мирным путём. В любом случае, это будет зависеть не от нынешнего молдавского руководства, а от его западных покровителей. В этом плане многие обратили внимание на визит нового министра иностранных дел (и бывшего премьер-министра) Британии Дэвида Кэмерона, который прибыл в столицу Молдавии сразу после того, как посетил Одессу. С другой стороны, судя по риторике российских официальных лиц, включая президента РФ Владимира Путина ("Одесса – русский город"), Москва не собирается оставлять южное направление без внимания.Помимо этого, Молдавию, очевидно, ждёт дальнейшая десуверенизация. Представители высшей прослойки молдавского политического класса, в основном состоящего из граждан Румынии, неоднократно и во всеуслышание заявляли, что "евроинтеграция" приоритетнее сохранения суверенитета. В целом складывается впечатление, что Молдавия как страна особо никому не нужна – ни властям, которые просто выполняют волю своих западных партнёров, ни обществу.В целом же можно прогнозировать, что Санду, скорее всего, удержит власть, и решающими факторами здесь станут поддержка Запада и раздробленность оппозиции, которая, как представляется, тоже не готова к реальной борьбе. Это будет сопровождаться дальнейшей экономической деградацией вкупе с милитаризацией, которая может вылиться в военную авантюру с тяжелейшими последствиями. Будущий год несёт Молдавии множество проблем и тревог, да и в целом её перспективы со временем выглядят всё более сомнительно.
https://ukraina.ru/20231108/1050830593.html
https://ukraina.ru/20231202/1051694293.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, владимир зотов, молдавия, приднестровье, санду, одесса, зарубежье
Эксклюзив, Владимир Зотов, Молдавия, Приднестровье, Санду, Одесса, Зарубежье

Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году

03:03 15.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБрифинг М. Санду в Кишиневе
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Президент Молдавии Майя Санду вновь заявила, что те населённые пункты, которые на прошедших местных выборах проголосовали против правящей партии PAS ("Действие и солидарность"), не получит дополнительного финансирования. По словам Санду, деньги, полученные от Евросоюза, пойдут только в те регионы, которые поддерживают "евроинтеграцию".
Президент Молдавии утверждает, что те, кто выступает против политического курса властей, на самом деле выступает против демократии и против европейских денег.
Напомним, на недавних выборах кандидаты от "Действия и солидарности" смогли победить лишь в трёх городах из 36. Представители правящей партии также не добились победы ни в одном из молдавских муниципиев – наиболее значимых населённых пунктов. Теперь Майя Санду делает заявления, держа в голове будущие выборы президента и стараясь подтолкнуть электорат к принятию "правильного решения".
Молдавская власть заканчивает год, имея полную поддержку Запада и при этом стремительно теряя симпатии собственных граждан. С 2020 года "Действие и солидарность" лишилась примерно половины своих сторонников. Это один из факторов, с которым Санду и её приближённым придётся столкнуться в ходе президентской кампании в следующем году.
Что ещё будет определять ситуацию в Молдавии в ближайшей перспективе?
Местные выборы в Молдавии
8 ноября, 08:12
Партия власти в Молдавии проигрывает. Значит ли это, что Санду уйдётВ Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, в ходе которых граждане республики голосовали за глав около 900 населённых пунктов и примерно 11 тыс членов местных советов.
Во-первых, усугубляющийся экономический и энергетический кризис. Нынешние протесты фермеров, которые разоряются из-за ввоза дешёвого украинского зерна, никуда не денутся, так как молдавская аграрная отрасль и дальше будет уничтожаться в интересах иностранных производителей и ТНК.
Помимо этого, власти в погоне за "энергетической независимостью" продолжат закупать дорогой газ у европейских стран, причём газ этот будет российского происхождения. Вряд ли изменит ситуацию и объединение электросетей и газораспределительных сетей с Румынией. Никаких признаков улучшения экономической ситуации в Молдавии нет, а в качестве единственного своего достижения власти называют "евроинтеграцию". Однако если переговоры с ЕС в ближайшее время так и не начнутся, то исчезнет и этот аргумент.
Во-вторых, усиление давления на оппозицию и укрепление авторитаризма. Крупнейшая оппозиционная партия ШОР уже подверглась репрессиям, да и в целом в современной Молдавии сошлись два фактора, которые делают превращение режима Санду в диктатуру фактически неизбежным: полная поддержка её действий со стороны Запада и снижение её популярности в обществе. Фактически уже сейчас граждане Молдавии, не поддерживающей "европейский курс", объявлены людьми второго сорта, и, как говорилось выше, против них начинают применяться ограничения – пока финансовые.
Будет усиливаться давление на Гагаузию - в Кишинёве до сих пор фактически не признали победы на выборах главы автономии представителя партии ШОР Евгении Гуцул. И очевидно, что стремление Санду любой ценой остаться президентом усугубит все нынешние тенденции.
В-третьих, милитаризация. На протяжении всего уходящего года в Молдавии проводились маневры с участием формирований стран НАТО – Румынии, США и т.д., общее число совместных с Североатлантическим альянсом программ увеличилось втрое. Растёт военный бюджет, власти заявляют о стремлении привести молдавскую армию в соответствие со стандартами НАТО. Всё это делается в рамках противостояния опасности, якобы исходящей от России. Реальной же причиной происходящего является подготовка к возможному обострению ситуации вокруг Приднестровья.
флаг Молдавия Молдова
2 декабря, 14:22
"Следующая жертва гибридной войны". Захочет ли Молдавия убиться об РоссиюМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошедшем в Скопье заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны, которую Запад развязал против России.
Опасность новой агрессии против Приднестровья, в которой, помимо ВС Молдавии, должна участвовать "помощь" в лице ВСУ и румынских "добровольцев", остаётся крайне актуальной. На определённом этапе украинские формирования начали концентрироваться у границ ПМР, однако в итоге эту затею пришлось отложить. При этом Молдавия, Украина и их западные покровители могут вернуться к ней фактически в любой момент, ибо это едва ли не единственное направление, где можно в сжатые сроки добиться оперативного успеха: ни российские миротворцы, ни приднестровская армия в случае организованного вторжения серьёзного сопротивления оказать не смогут, а падение Приднестровья станет серьёзным моральным ударом по внешнеполитическим позициям России.
Ранее Майя Санду допускала, что Молдавия может достичь своей главной стратегической цели – вступления в Евросоюз – и без левобережья Днестра. Однако из её последних заявлений следует, что перед "евроинтеграцией" Кишинёв всё же планирует провести "реинтеграцию" - по заверениям Санду, мирным путём. В любом случае, это будет зависеть не от нынешнего молдавского руководства, а от его западных покровителей.
В этом плане многие обратили внимание на визит нового министра иностранных дел (и бывшего премьер-министра) Британии Дэвида Кэмерона, который прибыл в столицу Молдавии сразу после того, как посетил Одессу. С другой стороны, судя по риторике российских официальных лиц, включая президента РФ Владимира Путина ("Одесса – русский город"), Москва не собирается оставлять южное направление без внимания.
Помимо этого, Молдавию, очевидно, ждёт дальнейшая десуверенизация. Представители высшей прослойки молдавского политического класса, в основном состоящего из граждан Румынии, неоднократно и во всеуслышание заявляли, что "евроинтеграция" приоритетнее сохранения суверенитета. В целом складывается впечатление, что Молдавия как страна особо никому не нужна – ни властям, которые просто выполняют волю своих западных партнёров, ни обществу.
В целом же можно прогнозировать, что Санду, скорее всего, удержит власть, и решающими факторами здесь станут поддержка Запада и раздробленность оппозиции, которая, как представляется, тоже не готова к реальной борьбе. Это будет сопровождаться дальнейшей экономической деградацией вкупе с милитаризацией, которая может вылиться в военную авантюру с тяжелейшими последствиями. Будущий год несёт Молдавии множество проблем и тревог, да и в целом её перспективы со временем выглядят всё более сомнительно.
Встреча В. Зеленского с премьер-министром Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
23 августа, 03:48
Молдавия постепенно исчезает. Но Приднестровье она не отпуститПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку потребовал от Украины признать молдавский язык несуществующим и в официальных документах называть его румынским. Представитель Бухареста озвучил подобное требование не в первый раз, и, стоит признать, он имеет для этого некоторые основания.
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовМолдавияПриднестровьеСандуОдессаЗарубежье
 
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