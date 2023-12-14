Новосибирский суд заключил под стражу обвиняемого в попытке подрыва военкомата - 14.12.2023 Украина.ру
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Новосибирский суд заключил под стражу обвиняемого в попытке подрыва военкомата
Новосибирский суд заключил под стражу обвиняемого в попытке подрыва военкомата - 14.12.2023 Украина.ру
Новосибирский суд заключил под стражу обвиняемого в попытке подрыва военкомата
Железнодорожный районный суд Новосибирска 14 декабря заключил под стражу 27-летнего обвиняемого в попытке совершения теракта у одного из новосибирских военкоматов. Об этом сообщается на сайте суда
2023-12-14T06:20
2023-12-14T06:20
новости
россия
новосибирск
суд
военкомат
терроризм
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В четверг, 14 декабря, суд рассмотрел ходатайство следователя УМВД по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ряполова. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 30 статьи 30, части 1 статьи 205 (теракт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ)."Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Ряполову Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 6 февраля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.По версии следователя, Ряполов для совершения взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска "с целью дестабилизации органов власти". Задуманное Ряполовым преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам - его пресекли полицейские.Ряполова задержали по подозрению в покушении на совершение теракта в ночь на 5 декабря. Самодельное взрывное устройство было обнаружено у одного из военкоматов.27-летний Евгений Ряполов известен в Новосибирске своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт", созданного Максимом Марцинкевичем (он же Тесак).В 2017 году суд приговорил молодого человека к четырём годам колонии общего режима за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки. Кроме того, в 2016 году Ряполов получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.
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новости, россия, новосибирск, суд, военкомат, терроризм
Новости, Россия, Новосибирск, Суд, военкомат, терроризм

Новосибирский суд заключил под стражу обвиняемого в попытке подрыва военкомата

06:20 14.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Железнодорожный районный суд Новосибирска 14 декабря заключил под стражу 27-летнего обвиняемого в попытке совершения теракта у одного из новосибирских военкоматов. Об этом сообщается на сайте суда
В четверг, 14 декабря, суд рассмотрел ходатайство следователя УМВД по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ряполова. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 30 статьи 30, части 1 статьи 205 (теракт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ).
"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Ряполову Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 6 февраля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
По версии следователя, Ряполов для совершения взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска "с целью дестабилизации органов власти". Задуманное Ряполовым преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам - его пресекли полицейские.
Ряполова задержали по подозрению в покушении на совершение теракта в ночь на 5 декабря. Самодельное взрывное устройство было обнаружено у одного из военкоматов.
27-летний Евгений Ряполов известен в Новосибирске своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт", созданного Максимом Марцинкевичем (он же Тесак).
В 2017 году суд приговорил молодого человека к четырём годам колонии общего режима за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки. Кроме того, в 2016 году Ряполов получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.
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