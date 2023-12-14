Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Германия не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и финансирования. В арсеналах Бундесвера осталось всего 40 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, которых хватит на три дня боев для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Немецкая пресса утверждает, что в арсеналах бундесвера осталось всего 40 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Это всего три дня интенсивных боев ВСУ, которые сейчас тратят 7–8 тысяч снарядов в сутки, рассказал эксперт.
Самое сильное по военной промышленности государство Европы не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и финансирования. Владельцы компании Rheinmetall жалуются, что у них нет денег для новых работников, добавил он.
"В США тоже с этим тяжело. По заявлениям Пентагона, они могут нарастить выпуск 155-мм снарядов до 80 тысяч в месяц. Максимум они могут произвести 900 тысяч снарядов в год. То есть у них нет мощностей", - отметил Ераносян.
А быстро перевести экономику на военные рельсы в ущерб социальное сфере США просто не в состоянии. К тому же Украина ни деньгами, ни землей не сможет расплатиться за вооружение, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 13:53Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрпризЗапад ослабевает, теряет лидерские позиции в мире, он переключается на другие конфликты. Для России же выгодно спокойное удержание ситуации в рамках, которые мы задали, считает обозреватель РИА "Новости" Ирина Алкснис