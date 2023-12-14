Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы - 14.12.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы - 14.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
Германия не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и финансирования. В арсеналах Бундесвера осталось всего 40 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, которых хватит на три дня боев для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-14T04:10
2023-12-14T04:10
новости
украина
россия
сво
снаряды
вооружение
поставки
германия
сша
производство
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Немецкая пресса утверждает, что в арсеналах бундесвера осталось всего 40 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Это всего три дня интенсивных боев ВСУ, которые сейчас тратят 7–8 тысяч снарядов в сутки, рассказал эксперт.Самое сильное по военной промышленности государство Европы не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и финансирования. Владельцы компании Rheinmetall жалуются, что у них нет денег для новых работников, добавил он.А быстро перевести экономику на военные рельсы в ущерб социальное сфере США просто не в состоянии. К тому же Украина ни деньгами, ни землей не сможет расплатиться за вооружение, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052059196.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сво, снаряды, вооружение, поставки, германия, сша, производство, боеприпасы, финансирование, экономика
Новости, Украина, Россия, СВО, снаряды, вооружение, поставки, Германия, США, производство, боеприпасы, финансирование, экономика

Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы

04:10 14.12.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Германия не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и финансирования. В арсеналах Бундесвера осталось всего 40 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, которых хватит на три дня боев для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Немецкая пресса утверждает, что в арсеналах бундесвера осталось всего 40 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Это всего три дня интенсивных боев ВСУ, которые сейчас тратят 7–8 тысяч снарядов в сутки, рассказал эксперт.
Самое сильное по военной промышленности государство Европы не может нарастить производство боеприпасов из-за нехватки мощностей и финансирования. Владельцы компании Rheinmetall жалуются, что у них нет денег для новых работников, добавил он.
"В США тоже с этим тяжело. По заявлениям Пентагона, они могут нарастить выпуск 155-мм снарядов до 80 тысяч в месяц. Максимум они могут произвести 900 тысяч снарядов в год. То есть у них нет мощностей", - отметил Ераносян.
А быстро перевести экономику на военные рельсы в ущерб социальное сфере США просто не в состоянии. К тому же Украина ни деньгами, ни землей не сможет расплатиться за вооружение, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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