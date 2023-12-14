Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле - 14.12.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле
Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле - 14.12.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле
Западная кампания о мифической катастрофе в рядах ВСУ ставит перед собой две цели: выпросить у спонсоров деньги для Украины и заставить Россию выйти из укреплений и воевать в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-12-14T06:00
2023-12-14T06:00
новости
россия
украина
запад
наступление
оборона
спонсоры
деньги
украинская армия
снаряды
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Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. У украинской армии не так много снарядов, они экономят западную технику и есть проблемы с авиацией, рассказал политолог.С другой стороны, эта же информационная кампания направлена и против России. Западу очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать с ВСУ в чистое поле, добавил эксперт.Сейчас идет перевооружение армии РФ, российские войска ждут новые виды дальнобойной артиллерии, растет потенциал применения беспилотников. Поэтому на Западе пытаются спровоцировать Россию, что украинской армии нет и она полностью разложилась, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1052000209.html
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новости, россия, украина, запад, наступление, оборона, спонсоры, деньги, украинская армия, снаряды, военная техника, вс рф, бои, бпла
Новости, Россия, Украина, Запад, наступление, оборона, спонсоры, деньги, украинская армия, снаряды, военная техника, ВС РФ, бои, БПЛА

Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле

06:00 14.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Западная кампания о мифической катастрофе в рядах ВСУ ставит перед собой две цели: выпросить у спонсоров деньги для Украины и заставить Россию выйти из укреплений и воевать в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. У украинской армии не так много снарядов, они экономят западную технику и есть проблемы с авиацией, рассказал политолог.
"Информация о якобы происходящей катастрофе [в рядах ВСУ] направлена в две стороны. Это и сигнал спонсорам: дайте денег. Учитывая, что финансовая поддержка ВСУ в Штатах превратилась во внутриполитический фактор, который используют демократы и республиканцы", - отметил Суздальцев.
С другой стороны, эта же информационная кампания направлена и против России. Западу очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать с ВСУ в чистое поле, добавил эксперт.
Сейчас идет перевооружение армии РФ, российские войска ждут новые виды дальнобойной артиллерии, растет потенциал применения беспилотников. Поэтому на Западе пытаются спровоцировать Россию, что украинской армии нет и она полностью разложилась, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 16:28
Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человекСША не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками
 
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