Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле
Западная кампания о мифической катастрофе в рядах ВСУ ставит перед собой две цели: выпросить у спонсоров деньги для Украины и заставить Россию выйти из укреплений и воевать в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Сейчас у ВСУ ощущаются некоторые проблемы, но нет такой катастрофы, которую усердно расписывают на Западе. У украинской армии не так много снарядов, они экономят западную технику и есть проблемы с авиацией, рассказал политолог.
"Информация о якобы происходящей катастрофе [в рядах ВСУ] направлена в две стороны. Это и сигнал спонсорам: дайте денег. Учитывая, что финансовая поддержка ВСУ в Штатах превратилась во внутриполитический фактор, который используют демократы и республиканцы", - отметил Суздальцев.
С другой стороны, эта же информационная кампания направлена и против России. Западу очень хочется, чтобы российские войска вышли из своих укреплений воевать с ВСУ в чистое поле, добавил эксперт.
Сейчас идет перевооружение армии РФ, российские войска ждут новые виды дальнобойной артиллерии, растет потенциал применения беспилотников. Поэтому на Западе пытаются спровоцировать Россию, что украинской армии нет и она полностью разложилась, заключил собеседник Украина.ру.
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