Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле

Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек

США не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками