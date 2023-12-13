https://ukraina.ru/20231213/1052084924.html

В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины

В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины - 13.12.2023 Украина.ру

В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины

На случай провала переговоров по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 50-ти миллиардов евро у Евросоюза есть запасной план. Об этом 13 декабря заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Reuters

2023-12-13T23:51

2023-12-13T23:51

2023-12-13T23:51

новости

украина

евросоюз

членство

венгрия

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg

Напомним, сейчас Венгрия блокирует выделение Киеву дополнительного финансирования из общего фонда Евросоюза. Также Будапешт выступает против вхождения Украины в ЕС, указывая, что стороны не подготовлены к такому решению. На текущей неделе, 14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит на котором планируется обсуждение этих вопросов. В ЕС уже оценили в 20-30% шансы Украины на переговоры о вступлении. Как сообщает издание "Европейская правда", из-за венгерской позиции в возможности Киева уменьшаются.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя рекомендации ЕК начать переговоры о вступлении Украины, заявил, что Евросоюз "вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, членство, венгрия, виктор орбан