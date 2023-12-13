В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины - 13.12.2023 Украина.ру
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В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины - 13.12.2023 Украина.ру
В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
На случай провала переговоров по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 50-ти миллиардов евро у Евросоюза есть запасной план. Об этом 13 декабря заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Reuters
2023-12-13T23:51
2023-12-13T23:51
новости
украина
евросоюз
членство
венгрия
виктор орбан
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Напомним, сейчас Венгрия блокирует выделение Киеву дополнительного финансирования из общего фонда Евросоюза. Также Будапешт выступает против вхождения Украины в ЕС, указывая, что стороны не подготовлены к такому решению. На текущей неделе, 14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит на котором планируется обсуждение этих вопросов. В ЕС уже оценили в 20-30% шансы Украины на переговоры о вступлении. Как сообщает издание "Европейская правда", из-за венгерской позиции в возможности Киева уменьшаются.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя рекомендации ЕК начать переговоры о вступлении Украины, заявил, что Евросоюз "вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить".
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новости, украина, евросоюз, членство, венгрия, виктор орбан
Новости, Украина, Евросоюз, членство, Венгрия, Виктор Орбан

В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины

23:51 13.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
На случай провала переговоров по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 50-ти миллиардов евро у Евросоюза есть запасной план. Об этом 13 декабря заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Reuters
"Одно из качеств комиссии – это всегда иметь план Б", – cказал он, не уточнив его содержание.
Напомним, сейчас Венгрия блокирует выделение Киеву дополнительного финансирования из общего фонда Евросоюза. Также Будапешт выступает против вхождения Украины в ЕС, указывая, что стороны не подготовлены к такому решению.
На текущей неделе, 14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит на котором планируется обсуждение этих вопросов. В ЕС уже оценили в 20-30% шансы Украины на переговоры о вступлении. Как сообщает издание "Европейская правда", из-за венгерской позиции в возможности Киева уменьшаются.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя рекомендации ЕК начать переговоры о вступлении Украины, заявил, что Евросоюз "вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить".
 
НовостиУкраинаЕвросоюзчленствоВенгрияВиктор Орбан
 
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Заголовок открываемого материала
23:51В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
23:30Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
23:08Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
22:48МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
22:28It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши
22:09Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
21:50Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
21:30Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post
20:59Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT
20:34В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу
20:11Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы
19:42Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!
19:29В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТО
19:12В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
18:54Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
18:33ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
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18:01Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря
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