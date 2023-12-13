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В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины - 13.12.2023 Украина.ру
В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
На случай провала переговоров по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 50-ти миллиардов евро у Евросоюза есть запасной план. Об этом 13 декабря заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Reuters
2023-12-13T23:51
2023-12-13T23:51
2023-12-13T23:51
новости
украина
евросоюз
членство
венгрия
виктор орбан
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Напомним, сейчас Венгрия блокирует выделение Киеву дополнительного финансирования из общего фонда Евросоюза. Также Будапешт выступает против вхождения Украины в ЕС, указывая, что стороны не подготовлены к такому решению. На текущей неделе, 14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит на котором планируется обсуждение этих вопросов. В ЕС уже оценили в 20-30% шансы Украины на переговоры о вступлении. Как сообщает издание "Европейская правда", из-за венгерской позиции в возможности Киева уменьшаются.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя рекомендации ЕК начать переговоры о вступлении Украины, заявил, что Евросоюз "вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, членство, венгрия, виктор орбан
Новости, Украина, Евросоюз, членство, Венгрия, Виктор Орбан
В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
На случай провала переговоров по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 50-ти миллиардов евро у Евросоюза есть запасной план. Об этом 13 декабря заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Reuters
"Одно из качеств комиссии – это всегда иметь план Б", – cказал он, не уточнив его содержание.
Напомним, сейчас Венгрия блокирует выделение Киеву дополнительного финансирования из общего фонда Евросоюза. Также Будапешт выступает против вхождения Украины в ЕС, указывая, что стороны не подготовлены к такому решению.
На текущей неделе, 14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит на котором планируется обсуждение этих вопросов. В ЕС уже оценили в 20-30% шансы Украины на переговоры о вступлении. Как сообщает издание "Европейская правда", из-за венгерской позиции в возможности Киева уменьшаются.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя рекомендации ЕК начать переговоры о вступлении Украины, заявил, что Евросоюз "вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить".