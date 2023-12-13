https://ukraina.ru/20231213/1052084774.html

Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ

Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру

Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ

Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева, в то время как Вооружённые силы Украины неизбежно теряют свои позиции. Ряд заявлений, которые касаются положения Украины и перспектив её армии сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-12-13T23:30

2023-12-13T23:30

2023-12-13T23:30

новости

украина

дмитрий песков

кремль

спецоперация

сво

всу

потери всу

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В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что в США уже сейчас появляются оговорки в вопросе финансирования Украины. Сегодня американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину. США, по мнению Пескова, поняли обман: Киев просил сто миллиардов долларов и обещал победу, однако успехов в зоне боевых действий нет. Песков отметил, что у США достаточно мощная военная разведка, поэтому Вашингтон прекрасно видит, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут ВСУ и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения. Ситуация в зоне проведения Спецоперации очевидна, добавил представитель Кремля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил об отсутствии успехов на фронте у ВС России. Во время пресс-конференции в Осло он сказал, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий".

https://ukraina.ru/20231213/1052083477.html

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новости, украина, дмитрий песков, кремль, спецоперация, сво, всу, потери всу