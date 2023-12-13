Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
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Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева, в то время как Вооружённые силы Украины неизбежно теряют свои позиции. Ряд заявлений, которые касаются положения Украины и перспектив её армии сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-13T23:30
2023-12-13T23:30
новости
украина
дмитрий песков
кремль
спецоперация
сво
всу
потери всу
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В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что в США уже сейчас появляются оговорки в вопросе финансирования Украины. Сегодня американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину. США, по мнению Пескова, поняли обман: Киев просил сто миллиардов долларов и обещал победу, однако успехов в зоне боевых действий нет. Песков отметил, что у США достаточно мощная военная разведка, поэтому Вашингтон прекрасно видит, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут ВСУ и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения. Ситуация в зоне проведения Спецоперации очевидна, добавил представитель Кремля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил об отсутствии успехов на фронте у ВС России. Во время пресс-конференции в Осло он сказал, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дмитрий песков, кремль, спецоперация, сво, всу, потери всу
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Кремль, Спецоперация, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ

23:30 13.12.2023
 
© Фотохост-агентство ТАСС / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
Встреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
© Фотохост-агентство ТАСС
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Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева, в то время как Вооружённые силы Украины неизбежно теряют свои позиции. Ряд заявлений, которые касаются положения Украины и перспектив её армии сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что в США уже сейчас появляются оговорки в вопросе финансирования Украины.
"В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного" – сказал он.
Сегодня американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину. США, по мнению Пескова, поняли обман: Киев просил сто миллиардов долларов и обещал победу, однако успехов в зоне боевых действий нет.

"Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс", – сказал он.

Песков отметил, что у США достаточно мощная военная разведка, поэтому Вашингтон прекрасно видит, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут ВСУ и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения.
Ситуация в зоне проведения Спецоперации очевидна, добавил представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил об отсутствии успехов на фронте у ВС России. Во время пресс-конференции в Осло он сказал, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий".
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
21:30
Судьба Украины висит на волоске – The Washington PostЕвропейский обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстедер открыто заявил, что Киев рискует проиграть в противостоянии с Россией. По его мнению, главный риск заключается не в тупике на фронте Спецоперации, а в капитуляции Украины
 
НовостиУкраинаДмитрий ПесковКремльСпецоперацияСВОВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
23:51В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
23:30Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
23:08Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
22:48МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
22:28It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши
22:09Нардеп сообщила о продлении работы Конгресса США ради Киева
21:50Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
21:30Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post
20:59Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT
20:34В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу
20:11Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы
19:42Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!
19:29В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТО
19:12В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
18:54Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
18:33ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
18:22Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
18:01Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря
17:43Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ
17:24Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам
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