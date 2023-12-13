https://ukraina.ru/20231213/1052084774.html
Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева, в то время как Вооружённые силы Украины неизбежно теряют свои позиции. Ряд заявлений, которые касаются положения Украины и перспектив её армии сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-13T23:30
2023-12-13T23:30
2023-12-13T23:30
новости
украина
дмитрий песков
кремль
спецоперация
сво
всу
потери всу
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В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что в США уже сейчас появляются оговорки в вопросе финансирования Украины. Сегодня американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину. США, по мнению Пескова, поняли обман: Киев просил сто миллиардов долларов и обещал победу, однако успехов в зоне боевых действий нет. Песков отметил, что у США достаточно мощная военная разведка, поэтому Вашингтон прекрасно видит, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут ВСУ и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения. Ситуация в зоне проведения Спецоперации очевидна, добавил представитель Кремля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил об отсутствии успехов на фронте у ВС России. Во время пресс-конференции в Осло он сказал, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий".
https://ukraina.ru/20231213/1052083477.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, дмитрий песков, кремль, спецоперация, сво, всу, потери всу
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Кремль, Спецоперация, СВО, ВСУ, потери ВСУ
Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева, в то время как Вооружённые силы Украины неизбежно теряют свои позиции. Ряд заявлений, которые касаются положения Украины и перспектив её армии сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В интервью "Известиям" представитель Кремля отметил, что в США уже сейчас появляются оговорки в вопросе финансирования Украины.
"В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного" – сказал он.
Сегодня американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину. США, по мнению Пескова, поняли обман: Киев просил сто миллиардов долларов и обещал победу, однако успехов в зоне боевых действий нет.
"Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс", – сказал он.
Песков отметил, что у США достаточно мощная военная разведка, поэтому Вашингтон прекрасно видит, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут ВСУ и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения.
Ситуация в зоне проведения Спецоперации очевидна, добавил представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил
об отсутствии успехов на фронте у ВС России. Во время пресс-конференции в Осло он сказал, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий".