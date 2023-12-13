Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16 - 13.12.2023 Украина.ру
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Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16 - 13.12.2023 Украина.ру
Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
Просьба главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16 рассмешила бывшего руководителя Генштаба США Маркf Милли. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник среди высокопоставленных украинских чиновников
2023-12-13T23:08
2023-12-13T23:08
новости
украина
валерий залужный
всу
сша
истребитель
сво
спецоперация
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По данным СМИ, разговор об этом шёл весной 2023 года на фоне утечек секретных документов Пентагона. Экс-глава Генштаба США позвонил Залужному, чтобы извиниться за произошедший после этого скандал. Главком ВСУ, пользуясь случаем, попросил Милли передать самолеты F-16 как можно скорее, так как в документах Пентагона о них не говорилось. В ответ Милли рассмеялся. В статье также отмечается, что американские чиновники пришли в бешенство после утечки документов. Напомним, весной 2023 года в сети появились фотографии порядка 50 строго засекреченных документов, в которых подробно излагались секретные разведданные США по Украине, Ирану и Китаю. Они также включали никогда ранее не опубликованные оценки потерь ВСУ и сокращающиеся поставки.Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Это вынудит РФ на ответные меры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, валерий залужный, всу, сша, истребитель, сво, спецоперация
Новости, Украина, Валерий Залужный, ВСУ, США, истребитель, СВО, Спецоперация

Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16

23:08 13.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Просьба главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16 рассмешила бывшего руководителя Генштаба США Маркf Милли. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник среди высокопоставленных украинских чиновников
По данным СМИ, разговор об этом шёл весной 2023 года на фоне утечек секретных документов Пентагона. Экс-глава Генштаба США позвонил Залужному, чтобы извиниться за произошедший после этого скандал.
Главком ВСУ, пользуясь случаем, попросил Милли передать самолеты F-16 как можно скорее, так как в документах Пентагона о них не говорилось. В ответ Милли рассмеялся.
В статье также отмечается, что американские чиновники пришли в бешенство после утечки документов.

"Мы были ошеломлены и разъярены", – приводит издание слова американского чиновника.

Напомним, весной 2023 года в сети появились фотографии порядка 50 строго засекреченных документов, в которых подробно излагались секретные разведданные США по Украине, Ирану и Китаю. Они также включали никогда ранее не опубликованные оценки потерь ВСУ и сокращающиеся поставки.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Это вынудит РФ на ответные меры.
28 июля, 17:10
Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать Согласно решениям последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в ВСУ будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВСУСШАистребительСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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23:08Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
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