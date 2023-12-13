https://ukraina.ru/20231213/1052084481.html

Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16

Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16 - 13.12.2023 Украина.ру

Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16

Просьба главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16 рассмешила бывшего руководителя Генштаба США Маркf Милли. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник среди высокопоставленных украинских чиновников

2023-12-13T23:08

2023-12-13T23:08

2023-12-13T23:08

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истребитель

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спецоперация

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По данным СМИ, разговор об этом шёл весной 2023 года на фоне утечек секретных документов Пентагона. Экс-глава Генштаба США позвонил Залужному, чтобы извиниться за произошедший после этого скандал. Главком ВСУ, пользуясь случаем, попросил Милли передать самолеты F-16 как можно скорее, так как в документах Пентагона о них не говорилось. В ответ Милли рассмеялся. В статье также отмечается, что американские чиновники пришли в бешенство после утечки документов. Напомним, весной 2023 года в сети появились фотографии порядка 50 строго засекреченных документов, в которых подробно излагались секретные разведданные США по Украине, Ирану и Китаю. Они также включали никогда ранее не опубликованные оценки потерь ВСУ и сокращающиеся поставки.Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать использование Украиной истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте. Это вынудит РФ на ответные меры.

https://ukraina.ru/20230728/1048323856.html

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новости, украина, валерий залужный, всу, сша, истребитель, сво, спецоперация