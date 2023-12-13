It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши - 13.12.2023 Украина.ру
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It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши
It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши - 13.12.2023 Украина.ру
It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши
Новый премьер Польши Дональда Туск сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже просит встречи с ним. В Варшаве выразили готовность и радость по этому поводу
2023-12-13T22:28
2023-12-13T22:28
новости
украина
владимир зеленский
туск
польша
варшава
мид рф
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала это сообщение, проведя аналогию с популярным сайтом знакомств. Напомним, накануне пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он обещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики. *"it’s a match" в Тиндере значит, что симпатия, поставленная пользователем по ходу поиска и перебирания анкет — нашла ответный отклик.
https://ukraina.ru/20231208/1051868749.html
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новости, украина, владимир зеленский, туск, польша, варшава, мид рф
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Туск, Польша, Варшава, МИД РФ

It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши

22:28 13.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Новый премьер Польши Дональда Туск сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже просит встречи с ним. В Варшаве выразили готовность и радость по этому поводу
"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Ещё будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (прим. ред. – Зеленским). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", — заявил Туск по прибытии в Брюссель на саммит "Европейский союз — Западные Балканы".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала это сообщение, проведя аналогию с популярным сайтом знакомств.
"Похоже на объявление из Тиндера", – написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он обещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики.
*"it’s a match" в Тиндере значит, что симпатия, поставленная пользователем по ходу поиска и перебирания анкет — нашла ответный отклик.
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 19:16
Смотрите, кто возвращается. Дональд Туск представил будущее правительство ПольшиРусофоб Дональд Туск возвращается в кресло премьер-министра Польши, а главой польской дипломатии опять станет Радослав Сикорский, который публично благодарил США за подрыв "Северных потоков".
 
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