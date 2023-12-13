It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши
Новый премьер Польши Дональда Туск сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже просит встречи с ним. В Варшаве выразили готовность и радость по этому поводу
"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Ещё будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (прим. ред. – Зеленским). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", — заявил Туск по прибытии в Брюссель на саммит "Европейский союз — Западные Балканы".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала это сообщение, проведя аналогию с популярным сайтом знакомств.
"Похоже на объявление из Тиндера", – написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он обещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики.
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