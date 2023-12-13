https://ukraina.ru/20231213/1052084025.html

It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши

It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши - 13.12.2023 Украина.ру

It’s a match*: Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши

Новый премьер Польши Дональда Туск сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже просит встречи с ним. В Варшаве выразили готовность и радость по этому поводу

2023-12-13T22:28

2023-12-13T22:28

2023-12-13T22:28

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала это сообщение, проведя аналогию с популярным сайтом знакомств. Напомним, накануне пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он обещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики. *"it’s a match" в Тиндере значит, что симпатия, поставленная пользователем по ходу поиска и перебирания анкет — нашла ответный отклик.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, туск, польша, варшава, мид рф