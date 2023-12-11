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Дональд Туск стал новым премьером Польши

Дональд Туск стал новым премьером Польши - 11.12.2023 Украина.ру

Дональд Туск стал новым премьером Польши

Пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он сменил премьер-министра Матеуша Моравецкого, потерявшего вотум доверия в польском парламенте

2023-12-11T22:33

2023-12-11T22:33

2023-12-11T22:34

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Туску, по итогам голосования парламентариев, поручено сформировать новое правительство. Он выступает за продвижение "либеральных" ценностей и устранения разногласий с евробюрократией. Новый премьер также пообещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики. Также Туск заявлял, что движение Украины в Европу – дело важное, однако для Польши на первом месте стоит решение внутренних проблем. Напомним, ранее Дональд Туск возглавлял Евросовет.

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новости, польша, туск, премьер-министр, варшава, украина