https://ukraina.ru/20231211/1051928742.html
Дональд Туск стал новым премьером Польши
Дональд Туск стал новым премьером Польши - 11.12.2023 Украина.ру
Дональд Туск стал новым премьером Польши
Пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он сменил премьер-министра Матеуша Моравецкого, потерявшего вотум доверия в польском парламенте
2023-12-11T22:33
2023-12-11T22:33
2023-12-11T22:34
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туск
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Туску, по итогам голосования парламентариев, поручено сформировать новое правительство. Он выступает за продвижение "либеральных" ценностей и устранения разногласий с евробюрократией. Новый премьер также пообещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики. Также Туск заявлял, что движение Украины в Европу – дело важное, однако для Польши на первом месте стоит решение внутренних проблем. Напомним, ранее Дональд Туск возглавлял Евросовет.
https://ukraina.ru/20231208/1051868749.html
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новости, польша, туск, премьер-министр, варшава, украина
Новости, Польша, Туск, премьер-министр, Варшава, Украина
Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:33 11.12.2023 (обновлено: 22:34 11.12.2023)
Пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он сменил премьер-министра Матеуша Моравецкого, потерявшего вотум доверия в польском парламенте