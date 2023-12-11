Дональд Туск стал новым премьером Польши - 11.12.2023 Украина.ру
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Дональд Туск стал новым премьером Польши
Дональд Туск стал новым премьером Польши - 11.12.2023 Украина.ру
Дональд Туск стал новым премьером Польши
Пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он сменил премьер-министра Матеуша Моравецкого, потерявшего вотум доверия в польском парламенте
2023-12-11T22:33
2023-12-11T22:34
новости
польша
туск
премьер-министр
варшава
украина
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Туску, по итогам голосования парламентариев, поручено сформировать новое правительство. Он выступает за продвижение "либеральных" ценностей и устранения разногласий с евробюрократией. Новый премьер также пообещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики. Также Туск заявлял, что движение Украины в Европу – дело важное, однако для Польши на первом месте стоит решение внутренних проблем. Напомним, ранее Дональд Туск возглавлял Евросовет.
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новости, польша, туск, премьер-министр, варшава, украина
Новости, Польша, Туск, премьер-министр, Варшава, Украина

Дональд Туск стал новым премьером Польши

22:33 11.12.2023 (обновлено: 22:34 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Совета Европы
Саммит Совета Европы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
Пост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он сменил премьер-министра Матеуша Моравецкого, потерявшего вотум доверия в польском парламенте
Туску, по итогам голосования парламентариев, поручено сформировать новое правительство. Он выступает за продвижение "либеральных" ценностей и устранения разногласий с евробюрократией. Новый премьер также пообещал разблокировать границу с Украиной, где до сих пор протестуют польские дальнобойщики.
"Стоит сказать, что и Туск и Моравецкий с Качиньским являются ярыми русофобами. Поэтому несмотря на различия в подходах ко внутренней политике и отношениям с ЕС, Польша продолжит свой русофобский курс", – комментирует назначение Readovka.
Также Туск заявлял, что движение Украины в Европу – дело важное, однако для Польши на первом месте стоит решение внутренних проблем.
Напомним, ранее Дональд Туск возглавлял Евросовет.
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 19:16
Смотрите, кто возвращается. Дональд Туск представил будущее правительство ПольшиРусофоб Дональд Туск возвращается в кресло премьер-министра Польши, а главой польской дипломатии опять станет Радослав Сикорский, который публично благодарил США за подрыв "Северных потоков".
 
НовостиПольшаТускпремьер-министрВаршаваУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:13Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
21:53Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
21:39Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан
21:07Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
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