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Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами - 13.12.2023 Украина.ру
Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов пристыдил нынешнее правительство Болгарии за стремление финансировать Украину. В ходе обсуждения очередного транша для Киева, депутаты Народного собрания Болгарии называли друг друга фашистами, сообщает Болгарское национальное радио
2023-12-13T21:50
2023-12-13T21:50
2023-12-13T21:50
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В среду, 13 декабря, парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро. Такое решение возмутило представителей болгарской оппозиции. В ответ глава фракции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" сказал, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски". Это не первый скандал в Болгарии, связанный с финансированием и вооружением Украины. Ранее обсуждение вопроса о передаче киевским боевикам списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента.
https://ukraina.ru/20230620/1047396842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, болгария, сво, финансирование, фашисты, всу
Новости, Украина, Болгария, СВО, финансирование, фашисты, ВСУ
Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов пристыдил нынешнее правительство Болгарии за стремление финансировать Украину. В ходе обсуждения очередного транша для Киева, депутаты Народного собрания Болгарии называли друг друга фашистами, сообщает Болгарское национальное радио
В среду, 13 декабря, парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро.
Такое решение возмутило представителей болгарской оппозиции.
"На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <...> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — заявил лидер партии "Возрождение" Костадинов.
В ответ глава фракции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" сказал, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".
Это не первый скандал в Болгарии, связанный с финансированием и вооружением Украины. Ранее обсуждение
вопроса о передаче киевским боевикам списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента.