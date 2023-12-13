https://ukraina.ru/20231213/1052083625.html

Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами

Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами - 13.12.2023 Украина.ру

Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами

Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов пристыдил нынешнее правительство Болгарии за стремление финансировать Украину. В ходе обсуждения очередного транша для Киева, депутаты Народного собрания Болгарии называли друг друга фашистами, сообщает Болгарское национальное радио

2023-12-13T21:50

2023-12-13T21:50

2023-12-13T21:50

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В среду, 13 декабря, парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро. Такое решение возмутило представителей болгарской оппозиции. В ответ глава фракции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" сказал, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски". Это не первый скандал в Болгарии, связанный с финансированием и вооружением Украины. Ранее обсуждение вопроса о передаче киевским боевикам списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента.

https://ukraina.ru/20230620/1047396842.html

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новости, украина, болгария, сво, финансирование, фашисты, всу