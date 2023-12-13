Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами - 13.12.2023 Украина.ру
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Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами - 13.12.2023 Украина.ру
Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов пристыдил нынешнее правительство Болгарии за стремление финансировать Украину. В ходе обсуждения очередного транша для Киева, депутаты Народного собрания Болгарии называли друг друга фашистами, сообщает Болгарское национальное радио 
2023-12-13T21:50
2023-12-13T21:50
новости
украина
болгария
сво
финансирование
фашисты
всу
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В среду, 13 декабря, парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро. Такое решение возмутило представителей болгарской оппозиции. В ответ глава фракции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" сказал, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски". Это не первый скандал в Болгарии, связанный с финансированием и вооружением Украины. Ранее обсуждение вопроса о передаче киевским боевикам списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента.
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452
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новости, украина, болгария, сво, финансирование, фашисты, всу
Новости, Украина, Болгария, СВО, финансирование, фашисты, ВСУ

Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами

21:50 13.12.2023
 
© Фото : Сommons.wikimedia/Nenko Lazarovболгария софия парламент флаг
болгария софия парламент флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Сommons.wikimedia/Nenko Lazarov
Читать в
Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов пристыдил нынешнее правительство Болгарии за стремление финансировать Украину. В ходе обсуждения очередного транша для Киева, депутаты Народного собрания Болгарии называли друг друга фашистами, сообщает Болгарское национальное радио 
В среду, 13 декабря, парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро.
Такое решение возмутило представителей болгарской оппозиции.
"На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <...> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — заявил лидер партии "Возрождение" Костадинов.
В ответ глава фракции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" сказал, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".
Это не первый скандал в Болгарии, связанный с финансированием и вооружением Украины. Ранее обсуждение вопроса о передаче киевским боевикам списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 11:47
Массовые протесты в Софии: болгары отказываются участвовать в "украинской мясорубке"
 
НовостиУкраинаБолгарияСВОфинансированиефашистыВСУ
 
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21:50Болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
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