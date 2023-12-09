В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
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В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ
В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ
Обсуждение вопроса о передаче Вооружённым силам Украины списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента Болгарии. Об этом сообщает издание Blitz
2023-12-09T01:51
2023-12-09T01:51
новости
болгария
украина
всу
военная помощь
военная техника
сво
спецоперация
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Речь шла о предоставлении Украине старых бронетранспортёров от Болгарии. По данным издания, потасовке предшествовала словесная перепалка. Уточняется, что поведение депутатов, вовлечённых в конфликт, рассмотрят на президентском совете. Напомним, Народное собрание Болгарии ранее ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии списанных БТРов. Позже власти Болгарии вернули в парламент на обсуждение закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ вышедшей из строя техники. По их мнению, бронетехника большой грузоподъемности могла бы ещё послужить дома при охране границы и оказания помощи в случае катастроф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, болгария, украина, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Болгария, Украина, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ

01:51 09.12.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP / Vadim Ghirda
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Обсуждение вопроса о передаче Вооружённым силам Украины списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента Болгарии. Об этом сообщает издание Blitz
"Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой", — говорится в материале.
Речь шла о предоставлении Украине старых бронетранспортёров от Болгарии. По данным издания, потасовке предшествовала словесная перепалка.

"Мы отдаем миллиарды Украине <...>. В этом зале большинство людей явно снова обслуживают иностранные национальные интересы. Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу", — заявил лидер оппозиционной партии Костадин Костадинов.

Уточняется, что поведение депутатов, вовлечённых в конфликт, рассмотрят на президентском совете.
Напомним, Народное собрание Болгарии ранее ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии списанных БТРов.
Позже власти Болгарии вернули в парламент на обсуждение закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ вышедшей из строя техники. По их мнению, бронетехника большой грузоподъемности могла бы ещё послужить дома при охране границы и оказания помощи в случае катастроф.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
01:30
ВСУ жалуются на недостаток и качество боеприпасов – Times Боевики украинской армии испытывают нехватку снарядов и жалуются на качество уже имеющегося в ВСУ оружия, которое передали им "со всего мира". Об этом пишет Times, приводя фрагмент интервью с одним из военнослужащих
 
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