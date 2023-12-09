https://ukraina.ru/20231209/1051873411.html

В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ

В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру

В парламенте Болгарии подрались из-за ржавых БТРов для ВСУ

Обсуждение вопроса о передаче Вооружённым силам Украины списанной военной техники обернулось потасовкой между депутатами парламента Болгарии. Об этом сообщает издание Blitz

2023-12-09T01:51

2023-12-09T01:51

2023-12-09T01:51

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Речь шла о предоставлении Украине старых бронетранспортёров от Болгарии. По данным издания, потасовке предшествовала словесная перепалка. Уточняется, что поведение депутатов, вовлечённых в конфликт, рассмотрят на президентском совете. Напомним, Народное собрание Болгарии ранее ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии списанных БТРов. Позже власти Болгарии вернули в парламент на обсуждение закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ вышедшей из строя техники. По их мнению, бронетехника большой грузоподъемности могла бы ещё послужить дома при охране границы и оказания помощи в случае катастроф.

https://ukraina.ru/20231209/1051873285.html

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новости, болгария, украина, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация