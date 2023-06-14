Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
15:56 14.06.2023 (обновлено: 16:07 14.06.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 14 июня
Он подчеркнул, что речь также идет об американских истребителях F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность "наносить удары по России далеко за линией фронта".
"Поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают страны - члены НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Гаврилов
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что Вашингтон и союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО пытаются максимально надолго затянуть конфликт на Украине.