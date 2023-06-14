https://ukraina.ru/20230614/1047221434.html

Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт

Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт - 14.06.2023 Украина.ру

Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт

Поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 14 июня

2023-06-14T15:56

2023-06-14T15:56

2023-06-14T16:07

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Он подчеркнул, что речь также идет об американских истребителях F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность "наносить удары по России далеко за линией фронта".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что Вашингтон и союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО пытаются максимально надолго затянуть конфликт на Украине.

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

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2023

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нато, зарубежье, новости, сша, украина