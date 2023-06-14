Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт - 14.06.2023 Украина.ру
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Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт - 14.06.2023 Украина.ру
Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
Поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 14 июня
2023-06-14T15:56
2023-06-14T16:07
нато
зарубежье
новости
сша
украина
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Он подчеркнул, что речь также идет об американских истребителях F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность "наносить удары по России далеко за линией фронта".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что Вашингтон и союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО пытаются максимально надолго затянуть конфликт на Украине.
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нато, зарубежье, новости, сша, украина
НАТО, Зарубежье, Новости, США, Украина

Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт

15:56 14.06.2023 (обновлено: 16:07 14.06.2023)
 
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Поставки вооружений Киеву втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 14 июня
Он подчеркнул, что речь также идет об американских истребителях F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность "наносить удары по России далеко за линией фронта".
"Поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают страны - члены НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Гаврилов
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что Вашингтон и союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО пытаются максимально надолго затянуть конфликт на Украине.
11:30Главное в деталях
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Заголовок открываемого материала
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