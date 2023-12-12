https://ukraina.ru/20231212/1052010331.html
Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении - 12.12.2023 Украина.ру
Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении боевики Вооружённых сил Украины якобы отразили 37 атак российских подразделений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ
2023-12-12T22:26
2023-12-12T22:26
2023-12-12T22:26
новости
всу
потери всу
сво
спецоперация
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
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По оперативным данным противника, ВС России продолжает отодвигать ВСУ от Донецка, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении. Утверждается, что российская армия наступала в районах восточнее населённого пункта Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Генштаб ВСУ информирует, что на Купянском направлении боевики киевского режима якобы отразили восемь атак ВС РФ. Всего в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Россия нанесла один ракетный и три авиационных удара, совершила 38 обстрелов из РСЗО. По данным министерства обороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в ведомстве. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и генерал ВСУ Александр Тарнавский заявляли, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.
https://ukraina.ru/20231125/1051329957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, сво, спецоперация, авдеевка, донецк, донецкая народная республика
Новости, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика
Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении боевики Вооружённых сил Украины якобы отразили 37 атак российских подразделений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ
По оперативным данным противника, ВС России продолжает отодвигать ВСУ от Донецка, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении. Утверждается, что российская армия наступала в районах восточнее населённого пункта Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Генштаб ВСУ информирует, что на Купянском направлении боевики киевского режима якобы отразили восемь атак ВС РФ. Всего в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Россия нанесла один ракетный и три авиационных удара, совершила 38 обстрелов из РСЗО.
По данным министерства обороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в ведомстве.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и генерал ВСУ Александр Тарнавский заявляли, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.