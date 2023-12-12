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Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении

Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении - 12.12.2023 Украина.ру

Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении боевики Вооружённых сил Украины якобы отразили 37 атак российских подразделений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ

2023-12-12T22:26

2023-12-12T22:26

2023-12-12T22:26

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По оперативным данным противника, ВС России продолжает отодвигать ВСУ от Донецка, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении. Утверждается, что российская армия наступала в районах восточнее населённого пункта Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Генштаб ВСУ информирует, что на Купянском направлении боевики киевского режима якобы отразили восемь атак ВС РФ. Всего в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Россия нанесла один ракетный и три авиационных удара, совершила 38 обстрелов из РСЗО. По данным министерства обороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в ведомстве. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и генерал ВСУ Александр Тарнавский заявляли, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

https://ukraina.ru/20231125/1051329957.html

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новости, всу, потери всу, сво, спецоперация, авдеевка, донецк, донецкая народная республика