Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении - 12.12.2023 Украина.ру
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Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении - 12.12.2023 Украина.ру
Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении боевики Вооружённых сил Украины якобы отразили 37 атак российских подразделений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ
2023-12-12T22:26
2023-12-12T22:26
новости
всу
потери всу
сво
спецоперация
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
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По оперативным данным противника, ВС России продолжает отодвигать ВСУ от Донецка, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении. Утверждается, что российская армия наступала в районах восточнее населённого пункта Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Генштаб ВСУ информирует, что на Купянском направлении боевики киевского режима якобы отразили восемь атак ВС РФ. Всего в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Россия нанесла один ракетный и три авиационных удара, совершила 38 обстрелов из РСЗО. По данным министерства обороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в ведомстве. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и генерал ВСУ Александр Тарнавский заявляли, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.
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новости, всу, потери всу, сво, спецоперация, авдеевка, донецк, донецкая народная республика
Новости, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика

Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении

22:26 12.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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На Авдеевском направлении боевики Вооружённых сил Украины якобы отразили 37 атак российских подразделений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ
По оперативным данным противника, ВС России продолжает отодвигать ВСУ от Донецка, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении. Утверждается, что российская армия наступала в районах восточнее населённого пункта Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Генштаб ВСУ информирует, что на Купянском направлении боевики киевского режима якобы отразили восемь атак ВС РФ. Всего в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Россия нанесла один ракетный и три авиационных удара, совершила 38 обстрелов из РСЗО.
По данным министерства обороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в ведомстве.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и генерал ВСУ Александр Тарнавский заявляли, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
25 ноября, 19:14
Авдеевский фронт. Третья волна наступления: кассетные авиабомбы изгоняют ВСУ из Авдеевской промкиРоссийская армия третий день давит на противника со всех сторон, не давая ему, перевести дух. Украинцы начали массово оставлять позиции на юге и уходить в город, поняв, что кассетные боеприпасы, которыми активно бьют по ним, не дают никаких шансов на спасение
 
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