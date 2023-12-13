Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды - 13.12.2023 Украина.ру
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Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды
Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды - 13.12.2023 Украина.ру
Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды
Для США поддержка Израиля важнее Украины, заявил губернатор Флориды Рон Десантис, пишет Independent
2023-12-13T16:18
2023-12-13T16:18
новости
сша
конгресс сша
губернатор
рон десантис
украина
израиль
республиканская партия
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии утверждал, что финансирование израильского ЦАХАЛ важнее, чем ВСУ, пишет источник. Десантис заявил, что Израиль является самым сильным союзником США на Ближнем Востоке.По его словам, "у Украины есть вся Европа", а европейским странам нужно начать использовать свой вес, "они не выполняют свои обязательства перед НАТО".Журналисты Independent предположили, что комментарии Десантиса относились к правилу, согласно которому каждая страна НАТО тратит два процента своего ВВП на вооруженные силы. Только 11 из 31 стран на пути достичь эту цель в 2023 году.Губернатор Флориды также выразил поддержку республиканцам в Конгресс, которые блокируют финансирование Украины и пытаются добиться уступок от демократов в вопросах миграции.Десантис считает, что республиканцы хотят призвать "защищать границы собственной страны, прежде чем начнете отправлять деньги по всему миру", пишет источник.
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новости, сша, конгресс сша, губернатор, рон десантис, украина, израиль, республиканская партия
Новости, США, Конгресс США, губернатор, Рон Десантис, Украина, Израиль, Республиканская партия

Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды

16:18 13.12.2023
 
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© РИА Новости . Эва Мари Ускатеги
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Для США поддержка Израиля важнее Украины, заявил губернатор Флориды Рон Десантис, пишет Independent
Кандидат в президенты США от Республиканской партии утверждал, что финансирование израильского ЦАХАЛ важнее, чем ВСУ, пишет источник. Десантис заявил, что Израиль является самым сильным союзником США на Ближнем Востоке.
"У нас с [Израилем] отношения, которые не похожи ни на какие другие, и против них весь мир. Они требуют, чтобы Соединенные Штаты были там, чтобы поддержать их как друга", - заявил губернатор.
По его словам, "у Украины есть вся Европа", а европейским странам нужно начать использовать свой вес, "они не выполняют свои обязательства перед НАТО".
Журналисты Independent предположили, что комментарии Десантиса относились к правилу, согласно которому каждая страна НАТО тратит два процента своего ВВП на вооруженные силы. Только 11 из 31 стран на пути достичь эту цель в 2023 году.
Губернатор Флориды также выразил поддержку республиканцам в Конгресс, которые блокируют финансирование Украины и пытаются добиться уступок от демократов в вопросах миграции.
Десантис считает, что республиканцы хотят призвать "защищать границы собственной страны, прежде чем начнете отправлять деньги по всему миру", пишет источник.
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