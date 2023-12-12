В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества - 12.12.2023 Украина.ру
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В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества
В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества - 12.12.2023 Украина.ру
В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества
Принять закон, предоставляющий больше военной помощи Украине до Рождества “практически невозможно”, заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передаёт The Hill
2023-12-12T23:35
2023-12-12T23:52
новости
украина
владимир зеленский
сво
спецоперация
финансирование
всу
военная помощь
военная техника
сша
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По его словам, в преддверие праздников Палата представителей покидает город, что исключает возможность согласования будущего финансирования Украины. Вопрос предоставление Киеву дополнительных средств, очевидно, будет отложен до января 2024 года. Кроме того, лидер Республиканской партии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо активнее участвовать в обсуждениях, ссылаясь на жалобы республиканцев в Сенате. Макконнелл напрямую сказал руководителю Белого дома, что “единственный способ добиться соглашения – это его участие". Макконнелл также признал, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании. Финансирование федеральных министерств и агентств истекает 19 января и 2 февраля.Напомним, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского о помощи не их тронул.
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новости, украина, владимир зеленский, сво, спецоперация, финансирование, всу, военная помощь, военная техника, сша, президент сша, конгресс сша
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, финансирование, ВСУ, военная помощь, военная техника, США, президент США, Конгресс США

В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества

23:35 12.12.2023 (обновлено: 23:52 12.12.2023)
 
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Принять закон, предоставляющий больше военной помощи Украине до Рождества “практически невозможно”, заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передаёт The Hill
По его словам, в преддверие праздников Палата представителей покидает город, что исключает возможность согласования будущего финансирования Украины. Вопрос предоставление Киеву дополнительных средств, очевидно, будет отложен до января 2024 года.

“Всё, что я сказал, это то, что (выделить помощь Украине. - Ред.) практически невозможно, даже если мы достигнем соглашения, разработать его, провести через Сенат, через Палату представителей до Рождества”, – приводят журналисты слова Макконнелла.

Кроме того, лидер Республиканской партии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо активнее участвовать в обсуждениях, ссылаясь на жалобы республиканцев в Сенате. Макконнелл напрямую сказал руководителю Белого дома, что “единственный способ добиться соглашения – это его участие".
“Подводя итог, сделки не будет, пока Джо Байден и республиканцы не достигнут соглашения. Этого пока не произошло", - подытожил конгрессмен.
Макконнелл также признал, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
Финансирование федеральных министерств и агентств истекает 19 января и 2 февраля.
Напомним, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского о помощи не их тронул.
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