Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
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Проблема контрбатарейной борьбы заключается не в низкой мобильности артиллерии, а в уязвимости орудия на стационарной позиции. Там, где армия РФ уступает в дальнобойности артиллерии, она применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Во время Великой Отечественной войны советские орудия были на тракторах и для смены позиции требовалось много времени. Немецкая артиллерия в основном была моторизованной. Множество артиллерийских тягачей со скоростью 50-60 километров в час позволяли гитлеровцам быстро менять позицию, рассказал историк.
Сейчас у армии РФ нет проблем с низкой мобильность, потому что есть артиллерийские тягачи. Но вопрос заключается не в низкой мобильности, а в уязвимости орудия на стационарной позиции, добавил он.
"А что касается контрбатарейной борьбы, то если мы где-то уступаем ВСУ в дальнобойности артиллерии, то у нас есть "Ланцеты". У нас есть противоядие в виде длинной руки противника – еще более длинная рука. "Ланцеты" уже на тыловые аэродромы залетают", - подчеркнул Полищук.
В любом случае, ВСУ не спасет дальность стрельбы натовской артиллерии на 5-10 километров по сравнению с российскими орудиями. Во-первых, у противника их не так много. Во-вторых, повторюсь, у армии РФ есть "Ланцеты", заключил собеседник издания Украина.ру.
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