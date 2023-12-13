Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
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Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ
Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ
Проблема контрбатарейной борьбы заключается не в низкой мобильности артиллерии, а в уязвимости орудия на стационарной позиции. Там, где армия РФ уступает в дальнобойности артиллерии, она применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T05:00
2023-12-13T05:00
новости
вс рф
всу
россия
украина
сво
спецоперация
артиллерия
"ланцет"
боеприпасы
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Во время Великой Отечественной войны советские орудия были на тракторах и для смены позиции требовалось много времени. Немецкая артиллерия в основном была моторизованной. Множество артиллерийских тягачей со скоростью 50-60 километров в час позволяли гитлеровцам быстро менять позицию, рассказал историк.Сейчас у армии РФ нет проблем с низкой мобильность, потому что есть артиллерийские тягачи. Но вопрос заключается не в низкой мобильности, а в уязвимости орудия на стационарной позиции, добавил он.В любом случае, ВСУ не спасет дальность стрельбы натовской артиллерии на 5-10 километров по сравнению с российскими орудиями. Во-первых, у противника их не так много. Во-вторых, повторюсь, у армии РФ есть "Ланцеты", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html
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новости, вс рф, всу, россия, украина, сво, спецоперация, артиллерия, "ланцет", боеприпасы, тягач, уязвимость
Новости, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, артиллерия, "Ланцет", боеприпасы, тягач, уязвимость

Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ

05:00 13.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Проблема контрбатарейной борьбы заключается не в низкой мобильности артиллерии, а в уязвимости орудия на стационарной позиции. Там, где армия РФ уступает в дальнобойности артиллерии, она применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Во время Великой Отечественной войны советские орудия были на тракторах и для смены позиции требовалось много времени. Немецкая артиллерия в основном была моторизованной. Множество артиллерийских тягачей со скоростью 50-60 километров в час позволяли гитлеровцам быстро менять позицию, рассказал историк.
Сейчас у армии РФ нет проблем с низкой мобильность, потому что есть артиллерийские тягачи. Но вопрос заключается не в низкой мобильности, а в уязвимости орудия на стационарной позиции, добавил он.
"А что касается контрбатарейной борьбы, то если мы где-то уступаем ВСУ в дальнобойности артиллерии, то у нас есть "Ланцеты". У нас есть противоядие в виде длинной руки противника – еще более длинная рука. "Ланцеты" уже на тыловые аэродромы залетают", - подчеркнул Полищук.
В любом случае, ВСУ не спасет дальность стрельбы натовской артиллерии на 5-10 километров по сравнению с российскими орудиями. Во-первых, у противника их не так много. Во-вторых, повторюсь, у армии РФ есть "Ланцеты", заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 01:36
Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эксклюзивном интервью Украина.ру объяснил как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине и где должна проходить ее граница
 
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