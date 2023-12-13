https://ukraina.ru/20231213/1052009501.html

Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ

Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру

Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ

Проблема контрбатарейной борьбы заключается не в низкой мобильности артиллерии, а в уязвимости орудия на стационарной позиции. Там, где армия РФ уступает в дальнобойности артиллерии, она применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-12-13T05:00

2023-12-13T05:00

2023-12-13T05:00

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Во время Великой Отечественной войны советские орудия были на тракторах и для смены позиции требовалось много времени. Немецкая артиллерия в основном была моторизованной. Множество артиллерийских тягачей со скоростью 50-60 километров в час позволяли гитлеровцам быстро менять позицию, рассказал историк.Сейчас у армии РФ нет проблем с низкой мобильность, потому что есть артиллерийские тягачи. Но вопрос заключается не в низкой мобильности, а в уязвимости орудия на стационарной позиции, добавил он.В любом случае, ВСУ не спасет дальность стрельбы натовской артиллерии на 5-10 километров по сравнению с российскими орудиями. Во-первых, у противника их не так много. Во-вторых, повторюсь, у армии РФ есть "Ланцеты", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

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новости, вс рф, всу, россия, украина, сво, спецоперация, артиллерия, "ланцет", боеприпасы, тягач, уязвимость