"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне - 13.12.2023 Украина.ру
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"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне - 13.12.2023 Украина.ру
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне
У ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T05:40
2023-12-13T05:40
новости
украина
россия
оборона
наступление
всу
вс рф
бронетехника
прорыв
танки
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Линия фронта сейчас не меняется именно потому, что противник останавливает продвижение ВС РФ постоянными контрударами на Запорожье и под Артемовском. Поэтому армия РФ была вынуждена закрепляться на удобных позициях и перемалывать атакующие части ВСУ, рассказал историк.Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то в текущей ситуации на фронте России это будет выгодно. Потому что с технической составляющей у ВСУ большие проблемы, у них недостаточно танков и артиллерии, добавил он.Если ВС РФ выберут такое направление для удара, когда дивизии прорыва размягчат украинскую оборону и туда зайдут бронегруппы, то наша атакующая группировка окажется во фланге и в тылу ВСУ, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html
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Новости
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новости, украина, россия, оборона, наступление, всу, вс рф, бронетехника, прорыв, танки, артиллерия, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, оборона, наступление, ВСУ, ВС РФ, бронетехника, прорыв, танки, артиллерия, СВО, Спецоперация

"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне

05:40 13.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
У ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Линия фронта сейчас не меняется именно потому, что противник останавливает продвижение ВС РФ постоянными контрударами на Запорожье и под Артемовском. Поэтому армия РФ была вынуждена закрепляться на удобных позициях и перемалывать атакующие части ВСУ, рассказал историк.
Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то в текущей ситуации на фронте России это будет выгодно. Потому что с технической составляющей у ВСУ большие проблемы, у них недостаточно танков и артиллерии, добавил он.
"Оборона выгодна только тогда, когда на твоей оборонительной линии достаточно артиллерии, минных полей и бронегрупп, способных нанести контрудар в том случае, если противник прорвется", - отметил Полищук.
Если ВС РФ выберут такое направление для удара, когда дивизии прорыва размягчат украинскую оборону и туда зайдут бронегруппы, то наша атакующая группировка окажется во фланге и в тылу ВСУ, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 02:08
Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину, и СШАМы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы
 
НовостиУкраинаРоссияоборонанаступлениеВСУВС РФбронетехникапрорывтанкиартиллерияСВОСпецоперация
 
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