https://ukraina.ru/20231213/1052008687.html
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне - 13.12.2023 Украина.ру
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне
У ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-13T05:40
2023-12-13T05:40
2023-12-13T05:40
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Линия фронта сейчас не меняется именно потому, что противник останавливает продвижение ВС РФ постоянными контрударами на Запорожье и под Артемовском. Поэтому армия РФ была вынуждена закрепляться на удобных позициях и перемалывать атакующие части ВСУ, рассказал историк.Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то в текущей ситуации на фронте России это будет выгодно. Потому что с технической составляющей у ВСУ большие проблемы, у них недостаточно танков и артиллерии, добавил он.Если ВС РФ выберут такое направление для удара, когда дивизии прорыва размягчат украинскую оборону и туда зайдут бронегруппы, то наша атакующая группировка окажется во фланге и в тылу ВСУ, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, оборона, наступление, всу, вс рф, бронетехника, прорыв, танки, артиллерия, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, оборона, наступление, ВСУ, ВС РФ, бронетехника, прорыв, танки, артиллерия, СВО, Спецоперация
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне
У ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук