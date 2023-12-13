https://ukraina.ru/20231213/1052008687.html

"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне

"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне - 13.12.2023 Украина.ру

"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне

У ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-12-13T05:40

2023-12-13T05:40

2023-12-13T05:40

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Линия фронта сейчас не меняется именно потому, что противник останавливает продвижение ВС РФ постоянными контрударами на Запорожье и под Артемовском. Поэтому армия РФ была вынуждена закрепляться на удобных позициях и перемалывать атакующие части ВСУ, рассказал историк.Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то в текущей ситуации на фронте России это будет выгодно. Потому что с технической составляющей у ВСУ большие проблемы, у них недостаточно танков и артиллерии, добавил он.Если ВС РФ выберут такое направление для удара, когда дивизии прорыва размягчат украинскую оборону и туда зайдут бронегруппы, то наша атакующая группировка окажется во фланге и в тылу ВСУ, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html

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новости, украина, россия, оборона, наступление, всу, вс рф, бронетехника, прорыв, танки, артиллерия, сво, спецоперация