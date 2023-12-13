https://ukraina.ru/20231213/1051999845.html

"У них почти нет сил": Ростислав Ищенко о том, почему ВСУ по всему фронту начали движение вспять

"У них почти нет сил": Ростислав Ищенко о том, почему ВСУ по всему фронту начали движение вспять - 13.12.2023 Украина.ру

"У них почти нет сил": Ростислав Ищенко о том, почему ВСУ по всему фронту начали движение вспять

У ВСУ почти не осталось сил и они загоняют войска на удержание самых важных точек на линии фронта. ВС РФ продвигаются на флангах и постепенно окружают эти территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T06:00

2023-12-13T06:00

2023-12-13T06:00

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Чтобы Украина смогла продержаться, ей нужно получить от Запада 1,5 миллиона снарядов и несколько тысяч ракет. При этом за пару месяцев Киеву надо мобилизовать минимум 300 тысяч человек, рассказал политолог.Долгое время шли продолжительные бои, но линия фронта оставалась неподвижной. А сейчас каждый день на нескольких направлениях происходит смещение линии фронта в неудобную для ВСУ сторону. И абсолютно везде началось движение Украины вспять, хоть и маленькое, добавил он.И Киев загоняет лучшие войска в эти точки, чтобы они их удерживали (Авдеевка, Марьинка, Купянск). Но линия фронта большая. ВС РФ начинают продвигаться на флангах и окружать эти территории, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051960942.html

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новости, украина, россия, оборона, наступление, фронт, авдеевка, днр, купянск, марьинка, артемовск, резервы, всу, вс рф