Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной - 13.12.2023 Украина.ру
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Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной
Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной - 13.12.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной
В некоторые регионах Украины России придется столкнуться с ментальным противостоянием местных жителей. Поэтому русские должны вести себя очень осторожно, а не отдавать "последнюю рубашку братскому народу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T04:40
2023-12-13T04:40
новости
россия
украина
ростислав ищенко
русский
регионы
местные власти
терроризм
убийство
илья кива
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Как минимум шесть регионов Украины России придется осваивать в условиях жесткого ментального противостояния. И если каждый гражданин России будет видеть в каждом местном жителе потенциального террориста, то это неплохо, рассказал политолог.Тогда русские будут вести себя с местными жителями осторожнее. Они должны относиться с подозрением к жителям в таких регионах, а не стремиться отдать "последнюю рубашку для братского народа", добавил он.Киевский режим сам создает жестких и злых русских. Большинству российских граждан было все равно. Но Украина убила Илью Киву и в обществе возник естественный вопрос, как они смогли это сделать на территории России, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ростислав ищенко, русский, регионы, местные власти, терроризм, убийство, илья кива
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, русский, регионы, местные власти, терроризм, убийство, Илья Кива

Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной

04:40 13.12.2023
 
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Читать в
В некоторые регионах Украины России придется столкнуться с ментальным противостоянием местных жителей. Поэтому русские должны вести себя очень осторожно, а не отдавать "последнюю рубашку братскому народу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Как минимум шесть регионов Украины России придется осваивать в условиях жесткого ментального противостояния. И если каждый гражданин России будет видеть в каждом местном жителе потенциального террориста, то это неплохо, рассказал политолог.
Тогда русские будут вести себя с местными жителями осторожнее. Они должны относиться с подозрением к жителям в таких регионах, а не стремиться отдать "последнюю рубашку для братского народа", добавил он.
"Если же надо будет последнюю рубашку поделить, то мы организуем гуманитарный конвой и народный хор. И по телевизору это покажем. А в обычной жизни для работы в украинских регионах надо быть жестким и злым", - отметил Ищенко.
Киевский режим сам создает жестких и злых русских. Большинству российских граждан было все равно. Но Украина убила Илью Киву и в обществе возник естественный вопрос, как они смогли это сделать на территории России, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 01:36
Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эксклюзивном интервью Украина.ру объяснил как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине и где должна проходить ее граница
 
НовостиРоссияУкраинаРостислав Ищенкорусскийрегионыместные властитерроризмубийствоИлья Кива
 
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