Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
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В некоторые регионах Украины России придется столкнуться с ментальным противостоянием местных жителей. Поэтому русские должны вести себя очень осторожно, а не отдавать "последнюю рубашку братскому народу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Как минимум шесть регионов Украины России придется осваивать в условиях жесткого ментального противостояния. И если каждый гражданин России будет видеть в каждом местном жителе потенциального террориста, то это неплохо, рассказал политолог.
Тогда русские будут вести себя с местными жителями осторожнее. Они должны относиться с подозрением к жителям в таких регионах, а не стремиться отдать "последнюю рубашку для братского народа", добавил он.
"Если же надо будет последнюю рубашку поделить, то мы организуем гуманитарный конвой и народный хор. И по телевизору это покажем. А в обычной жизни для работы в украинских регионах надо быть жестким и злым", - отметил Ищенко.
Киевский режим сам создает жестких и злых русских. Большинству российских граждан было все равно. Но Украина убила Илью Киву и в обществе возник естественный вопрос, как они смогли это сделать на территории России, резюмировал собеседник Украина.ру.
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