https://ukraina.ru/20231213/1051985897.html

Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной

Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной - 13.12.2023 Украина.ру

Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной

В некоторые регионах Украины России придется столкнуться с ментальным противостоянием местных жителей. Поэтому русские должны вести себя очень осторожно, а не отдавать "последнюю рубашку братскому народу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T04:40

2023-12-13T04:40

2023-12-13T04:40

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украина

ростислав ищенко

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местные власти

терроризм

убийство

илья кива

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Как минимум шесть регионов Украины России придется осваивать в условиях жесткого ментального противостояния. И если каждый гражданин России будет видеть в каждом местном жителе потенциального террориста, то это неплохо, рассказал политолог.Тогда русские будут вести себя с местными жителями осторожнее. Они должны относиться с подозрением к жителям в таких регионах, а не стремиться отдать "последнюю рубашку для братского народа", добавил он.Киевский режим сам создает жестких и злых русских. Большинству российских граждан было все равно. Но Украина убила Илью Киву и в обществе возник естественный вопрос, как они смогли это сделать на территории России, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, русский, регионы, местные власти, терроризм, убийство, илья кива