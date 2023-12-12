МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051929777.html
МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов
МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов - 12.12.2023 Украина.ру
МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении международного финансового института
2023-12-12T01:00
2023-12-12T01:00
новости
украина
транш
мвф
дефицит бюджета
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg
Деньги пойдут на покрытие дефицита украинского госбюджета на 2023 год, уточнил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. По данным Forbes.ua в декабре Киев получил последний в этом году транш от МВФ. В будущем 2024-м Украина намерена получить ещё 5,4 миллиарда долларов от фонда. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20231109/1050895018.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f20281bb5dd77f1e9488b196b80ec4b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, транш, мвф, дефицит бюджета, бюджет
Новости, Украина, транш, МВФ, дефицит бюджета, бюджет

МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов

01:00 12.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении международного финансового института
"МВФ завершил обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило властям получить доступ к сумме, эквивалентной примерно 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку", - сказано в заявлении.
Деньги пойдут на покрытие дефицита украинского госбюджета на 2023 год, уточнил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.
По данным Forbes.ua в декабре Киев получил последний в этом году транш от МВФ. В будущем 2024-м Украина намерена получить ещё 5,4 миллиарда долларов от фонда.
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 15:34
Верховная Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2024 годДефицит утвержденного главного финансового документа Украины почти сопоставим с доходами. Голосование за принятие бюджета состоялось 9 ноября
 
НовостиУкраинатраншМВФдефицит бюджетабюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:44В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
01:36Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"
01:35Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:25Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
01:21Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
01:00МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов
00:43ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ
00:18Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
23:54Зеленская, защищая супруга, набросилась на Кличко – Daily Express
23:33Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
23:15Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России
22:57Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель
22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:13Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
21:53Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
21:39Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан
21:07Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
20:45В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
20:33Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"
20:14Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
Лента новостейМолния