https://ukraina.ru/20231212/1051929777.html

МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов

МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов - 12.12.2023 Украина.ру

МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении международного финансового института

2023-12-12T01:00

2023-12-12T01:00

2023-12-12T01:00

новости

украина

транш

мвф

дефицит бюджета

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg

Деньги пойдут на покрытие дефицита украинского госбюджета на 2023 год, уточнил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. По данным Forbes.ua в декабре Киев получил последний в этом году транш от МВФ. В будущем 2024-м Украина намерена получить ещё 5,4 миллиарда долларов от фонда. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20231109/1050895018.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, транш, мвф, дефицит бюджета, бюджет