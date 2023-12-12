МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении международного финансового института
"МВФ завершил обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило властям получить доступ к сумме, эквивалентной примерно 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку", - сказано в заявлении.
Деньги пойдут на покрытие дефицита украинского госбюджета на 2023 год, уточнил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.
По данным Forbes.ua в декабре Киев получил последний в этом году транш от МВФ. В будущем 2024-м Украина намерена получить ещё 5,4 миллиарда долларов от фонда.
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.