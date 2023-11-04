На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
© Даниил Гетманцев
© Даниил Гетманцев
Государственный бюджет Украины крайне зависим от внешнего финансирования союзников Киева. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
По его словам, до конца текущего года Украине нужно привлечь ещё около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.
"У Украины достаточно большой объем международной финансовой помощи. За счёт налогов и сборов нам не хватает даже профинансировать на 100% нужды армии, безопасности и обороны. Все остальные, невоенные статьи финансируются за счет заимствований, партнеров и грантов. Это позволяет проиндексировать заработные платы, повысить минимальные зарплаты и помощь малоимущим... Мы критически зависимы от помощи партнеров", - уточнил Гетманцев в эфире телеканала "Рада".
Возможно, помощь будет выделена в другом объёме и под определенными условиями контроля денег, считает глава налогового комитета.
До этого Даниил Гетманцев заявлял, что объёмы внешнего финансирования бюджета за десять месяцев 2023 года составили 35,39 миллиарда долларов. Он обратил внимание, что после принятия изменений в бюджет в октябре 2023 года ориентировочная потребность во внешнем финансировании на 2023 год увеличилась на 2,1 миллиарда долларов и сейчас оценивается в около 45 миллиардов.
Нацбанк Украины сообщил, что по итогам этого года дефицит государственного бюджета достигнет 29% ВВП без учета грантов в доходах.