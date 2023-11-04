https://ukraina.ru/20231104/1050764650.html

На Украине признали зависимость от внешнего финансирования

На Украине признали зависимость от внешнего финансирования - 04.11.2023 Украина.ру

На Украине признали зависимость от внешнего финансирования

Государственный бюджет Украины крайне зависим от внешнего финансирования союзников Киева. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев

2023-11-04T01:10

2023-11-04T01:10

2023-11-04T01:10

новости

украина

госдолг

даниил гетманцев

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По его словам, до конца текущего года Украине нужно привлечь ещё около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Возможно, помощь будет выделена в другом объёме и под определенными условиями контроля денег, считает глава налогового комитета.До этого Даниил Гетманцев заявлял, что объёмы внешнего финансирования бюджета за десять месяцев 2023 года составили 35,39 миллиарда долларов. Он обратил внимание, что после принятия изменений в бюджет в октябре 2023 года ориентировочная потребность во внешнем финансировании на 2023 год увеличилась на 2,1 миллиарда долларов и сейчас оценивается в около 45 миллиардов. Нацбанк Украины сообщил, что по итогам этого года дефицит государственного бюджета достигнет 29% ВВП без учета грантов в доходах.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, госдолг, даниил гетманцев