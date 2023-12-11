https://ukraina.ru/20231211/1051927857.html
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву - 11.12.2023 Украина.ру
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Этого "всецело ожидает" координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
2023-12-11T20:45
2023-12-11T20:45
2023-12-11T20:45
новости
украина
сша
джон кирби
военная помощь
военная техника
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/16/1033181610_0:534:5130:3420_1920x0_80_0_0_8ba09419a8bf602d5cfd61f9c37bd5ea.jpg.webp
По его словам, на встрече во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заверит украинского коллегу Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения Конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины.Ранее, 7 декабря, Кирби заявлял, что с учётом противоречивых мнений внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны, подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/16/1033181610_285:0:4845:3420_1920x0_80_0_0_00c3f36643022fb3ac4856caae63d3e8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, США, Джон Кирби, военная помощь, военная техника, СВО
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Этого "всецело ожидает" координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби