В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231211/1051927857.html
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву - 11.12.2023 Украина.ру
В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Этого "всецело ожидает" координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
2023-12-11T20:45
2023-12-11T20:45
новости
украина
сша
джон кирби
военная помощь
военная техника
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/16/1033181610_0:534:5130:3420_1920x0_80_0_0_8ba09419a8bf602d5cfd61f9c37bd5ea.jpg.webp
По его словам, на встрече во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заверит украинского коллегу Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения Конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины.Ранее, 7 декабря, Кирби заявлял, что с учётом противоречивых мнений внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны, подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/16/1033181610_285:0:4845:3420_1920x0_80_0_0_00c3f36643022fb3ac4856caae63d3e8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, США, Джон Кирби, военная помощь, военная техника, СВО

В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву

20:45 11.12.2023
 
© AP / Alex BrandonДжон Кёрби Кирби Пентагон
Джон Кёрби Кирби Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Этого "всецело ожидает" координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
По его словам, на встрече во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заверит украинского коллегу Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения Конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины.
"Я всецело ожидаю, что вы услышите объявление о дополнительной помощи в сфере безопасности до конца этого месяца", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее, 7 декабря, Кирби заявлял, что с учётом противоречивых мнений внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны, подчеркнул он.
Классический чушпан: Гаспарян о том, что будет, если в США не договорятся о финансировании Украины
8 декабря, 19:38
"Классический чушпан": Гаспарян о том, что будет, если в США не договорятся о финансировании Украины
 
НовостиУкраинаСШАДжон Кирбивоенная помощьвоенная техникаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
20:45В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
20:33Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"
20:14Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
19:51Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ
19:34Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
18:56Бербок выступила против заморозки украинского конфликта
18:31Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
18:28Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
18:16Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
17:30В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
16:47"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания
16:46"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
16:45ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
16:38Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
16:37В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
16:29На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
16:18Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
16:16Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
Лента новостейМолния