https://ukraina.ru/20231211/1051927857.html

В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву

В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву - 11.12.2023 Украина.ру

В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву

США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Этого "всецело ожидает" координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби

2023-12-11T20:45

2023-12-11T20:45

2023-12-11T20:45

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По его словам, на встрече во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заверит украинского коллегу Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения Конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины.Ранее, 7 декабря, Кирби заявлял, что с учётом противоречивых мнений внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны, подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html

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2023

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новости, украина, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, сво