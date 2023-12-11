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Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине - 11.12.2023 Украина.ру
Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
Завершение боевых действий на Украине не входит в планы США, так как Вашингтон планирует воевать. Об этом 11 декабря сообщила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в США президента Украины Владимира Зеленского
2023-12-11T22:13
2023-12-11T22:13
2023-12-11T22:13
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Она также добавила, что как и прежде выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".
https://ukraina.ru/20231020/1050373337.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, вашингтон, переговоры, сво, россия
Новости, Украина, США, Вашингтон, переговоры, СВО, Россия
Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
Завершение боевых действий на Украине не входит в планы США, так как Вашингтон планирует воевать. Об этом 11 декабря сообщила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в США президента Украины Владимира Зеленского