Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине - 11.12.2023 Украина.ру
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Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине - 11.12.2023 Украина.ру
Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
Завершение боевых действий на Украине не входит в планы США, так как Вашингтон планирует воевать. Об этом 11 декабря сообщила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в США президента Украины Владимира Зеленского
2023-12-11T22:13
2023-12-11T22:13
новости
украина
сша
вашингтон
переговоры
сво
россия
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Она также добавила, что как и прежде выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".
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новости, украина, сша, вашингтон, переговоры, сво, россия
Новости, Украина, США, Вашингтон, переговоры, СВО, Россия

Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине

22:13 11.12.2023
 
© AP / John Raoux
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP / John Raoux
Читать в
Завершение боевых действий на Украине не входит в планы США, так как Вашингтон планирует воевать. Об этом 11 декабря сообщила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в США президента Украины Владимира Зеленского
"С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?(...) Вашингтон желает войны, а не мира. Разве это не ужасно?" – написала Грин на своей странице в социальной сети Х.
Она также добавила, что как и прежде выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".
Михаил Подоляк
20 октября, 23:33
На Украине объяснили отказ от переговоров с РоссиейРоссийская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью журналистам TSN.ua
 
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22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:13Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
21:53Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
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