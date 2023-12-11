https://ukraina.ru/20231211/1051928477.html

Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине

Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине - 11.12.2023 Украина.ру

Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине

Завершение боевых действий на Украине не входит в планы США, так как Вашингтон планирует воевать. Об этом 11 декабря сообщила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в США президента Украины Владимира Зеленского

2023-12-11T22:13

2023-12-11T22:13

2023-12-11T22:13

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Она также добавила, что как и прежде выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".

https://ukraina.ru/20231020/1050373337.html

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новости, украина, сша, вашингтон, переговоры, сво, россия