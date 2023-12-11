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Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным

Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным - 11.12.2023 Украина.ру

Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным

Об этом президент Украины сообщил сегодня представителям латиноамериканских СМИ

2023-12-11T18:31

2023-12-11T18:31

2023-12-11T18:33

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".В обоснование этого мнения он назвал себя менеджером, который не в праве решать за людей, на каком языке им говорить.Видимо лидер Украины запамятовал о референдумах, которые прошли 23-27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители заявили о желании присоединиться к России.

https://ukraina.ru/20231210/1051890999.html

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новости, новости украины, лнр, днр, владимир зеленский