https://ukraina.ru/20231211/1051926597.html
Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным - 11.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
Об этом президент Украины сообщил сегодня представителям латиноамериканских СМИ
2023-12-11T18:31
2023-12-11T18:31
2023-12-11T18:33
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".В обоснование этого мнения он назвал себя менеджером, который не в праве решать за людей, на каком языке им говорить.Видимо лидер Украины запамятовал о референдумах, которые прошли 23-27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители заявили о желании присоединиться к России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, новости украины, лнр, днр, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, ЛНР, ДНР, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
18:31 11.12.2023 (обновлено: 18:33 11.12.2023)
Об этом президент Украины сообщил сегодня представителям латиноамериканских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".
В обоснование этого мнения он назвал себя менеджером, который не в праве решать за людей, на каком языке им говорить.
"Как мы можем вести переговоры с Путиным про людей, которые живут в "оккупированных" селах, тут сядут две человека, и один другому: "Ну пусть так, они твои". Кто мы такие, чтобы решать, где людям жить, кем быть, на каком языке говорить, каких законов придерживаться и под какой гимн вставать? Мы менеджеры, которых выбрали те люди. Менеджеры, а не властители их судеб, прав и свобод", – заявил Зеленский.
Видимо лидер Украины запамятовал о референдумах, которые прошли 23-27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители заявили о желании присоединиться к России.