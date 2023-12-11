Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным - 11.12.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным - 11.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
Об этом президент Украины сообщил сегодня представителям латиноамериканских СМИ
2023-12-11T18:31
2023-12-11T18:33
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".В обоснование этого мнения он назвал себя менеджером, который не в праве решать за людей, на каком языке им говорить.Видимо лидер Украины запамятовал о референдумах, которые прошли 23-27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители заявили о желании присоединиться к России.
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новости, новости украины, лнр, днр, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, ЛНР, ДНР, Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным

18:31 11.12.2023 (обновлено: 18:33 11.12.2023)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Об этом президент Украины сообщил сегодня представителям латиноамериканских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о компромиссе с Россией не может быть и речи. Он видит окончание военного конфликта только при условии возврата территорий, вышедших из состава страны – на них живут "наши люди", и Зеленский не может их "кинуть".
В обоснование этого мнения он назвал себя менеджером, который не в праве решать за людей, на каком языке им говорить.

"Как мы можем вести переговоры с Путиным про людей, которые живут в "оккупированных" селах, тут сядут две человека, и один другому: "Ну пусть так, они твои". Кто мы такие, чтобы решать, где людям жить, кем быть, на каком языке говорить, каких законов придерживаться и под какой гимн вставать? Мы менеджеры, которых выбрали те люди. Менеджеры, а не властители их судеб, прав и свобод", – заявил Зеленский.

Видимо лидер Украины запамятовал о референдумах, которые прошли 23-27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители заявили о желании присоединиться к России.
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В США заявили, что Донбасс останется российскимУкраина не сможет вернуть себе регионы, присоединившиеся к России. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
 
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